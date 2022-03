Waves Labs öppnar sitt huvudkontor i Miami och gör ett antal nyckelanställningar i sitt amerikanska ledarteam efter att ha tillkännagivit en ekosystemomvandlingsplan i februari 2022. Waves kryptovaluta, för närvarande den 32:a största efter börsvärde, har ökat över 50% av nyheterna.

Om du attraheras av unika funktioner och vill lära dig hur och var du kan köpa Waves, är den här guiden för dig.

Eftersom WAVES är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa WAVES med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa WAVES just nu, följ dessa steg:

Waves är en multifunktionell blockkedje-plattform som stöder smarta kontrakt, dApps och andra användningsfall. Dess inhemska token WAVES används för att betala ut blockbelöningar bland andra vanliga finansiella transaktioner. Dess utbud är obegränsat.

Waves var en av de första produkterna i sitt slag. Den hade som mål att förbättra rudimentära blockkedjeprodukter och plattformar och försökte locka potentiella företagskunder som ville använda blockkedjan för att skapa nya tjänster eller förbättra processer.

När den lanserades överträffade Waves snabbhet och intuitivitet konkurrenternas, och så är det fortfarande i stor utsträckning även om liknande produkter har dykt upp på marknaden.

Med tanke på hur svårt det är att komma med en korrekt förutsägelse av kryptovaluta bör du aldrig fatta några beslut som påverkar din ekonomi före en djupgående marknadsanalys. Investera inte mer än du har råd att förlora.

Waves, one of the best performing crypto in the last one month, is now the 41st largest cryptocurrency with a market value of over $3 billion.

reports @godbole17https://t.co/tm5Be3i17a

— CoinDesk (@CoinDesk) March 24, 2022