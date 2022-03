Den 94:e Oscarsgalan kommer att minnas för åtminstone en oväntad händelse: Will Smith slog Chris Rock vid ceremonin efter att den sistnämnde förolämpat Jada Pinkett Smith. Will Smith vann Oscar för bästa skådespelare.

Will Smith Slap Token (Will Smith Inu) kom snabbt till. Den handlas på UniSwap och PancakeSwap.

Leta inte längre än den här korta artikeln för alla detaljer om Will Smith Inu: vad det är, om det är värt att investera i och de bästa ställena att köpa Will Smith Inu nu.

Eftersom WSI är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa WSI med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa WSI just nu, följ dessa steg:

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

Handelsvolymen som genererats av Will Smith Inu har varit nästan 3,7 miljoner dollar på mindre än 24 timmar. Tokenen stiger fortfarande: enligt Nomics har den ökat med 36,24% hittills idag.

Ledande media rapporterade att skaparen av WSI tjänade runt $33 000 i ether. Efter att ha subtraherat kontraktsinställning och likviditetskostnader kommer detta till en nettovinst på $20 000 på flera timmar.

OpenSea-data visar att en nystartad organisation som heter Will Smith Slap DAO sålde NFTs värda 13,3 ether på mindre än 24 timmar. Med nuvarande priser är det över $40 000.

Ledande analytiker svarar med ett kollektivt och rungande "nej". WSI kan få ödet för fjolårets Squid Token. Den är extremt volatil som en ny tillgång också. Den har vissa tecken på mattdragning.

Det finns ingen officiell prisförutsägelse för token ännu. Kryptovalutaanalytiker har inte förbundit sig till någon form av prognos. Nomics data visar att dess nuvarande pris är $0,0000000113.

