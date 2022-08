Priset på Wing Finance-tokenen har stigit under de senaste dagarna, speciellt sedan torsdagen den 28 juli. Priset sköt i höjden för att nå högt över $53 fredagen den 29 juli innan det tog ett rejält dyk till sitt nuvarande pris på $16,69. WING-tokenen har ökat med cirka 167,8% under de senaste 7 dagarna och den är fortfarande hausse.

Ändå tror investerare att förra veckans prishöjning är en pekare på att WING-tokenen kan hoppa till högre toppar under de kommande dagarna. När allt kommer omkring handlas den för närvarande till mer än tredubbla sitt pris den 27 juli, vilket är ungefär fem dagar sedan.

För att hjälpa investerare och handlare som vill dra nytta av Wing Finance-tokenen, särskilt nu när den har sjunkit från fredagens högsta, har Coinjournal skapat denna korta artikel för att hjälpa till med att identifiera de bästa ställena att köpa WING-tokens.

Fortsätt läsa om du vill veta mer.

Binance har vuxit exponentiellt sedan det grundades 2017 och är nu en av, om inte den största kryptovaluta utbyten på marknaden.

Köp WING med Binance idag!

Swapzone är en Crypto Exchange aggregat som fungerar som en gateway mellan cryptocurrency gemenskap och utbyte tjänster. Swapzone syftar till att ge ett bekvämt gränssnitt, säkert användarflöde och kristallklara data för användare att hitta de bästa växelkurserna bland hela Cryptocurrency-marknaden.

Köp WING med Swapzone idag!

Wing Finance, vanligtvis bara kallad Wing, är en kreditbaserad, decentraliserad plattform som är designad för utlåning av kryptotillgångar och kommunikation mellan decentraliserade finansprojekt (DeFi).

De syftar till att göra kryptolånetjänster mer inkluderande via en kreditvärderingsmodul som eliminerar behovet av användning av säkerhet vid upplåning. Det möjliggör också skapandet av nya blockkedje-projekt.

Wing använder decentraliserad styrning (DAO) i kombination med en riskkontrollmekanism för att utveckla en relation mellan borgenärer, låntagare och borgensmän. Detta har ökat antalet projekt som använder plattformen och även ökat tillgängligheten till kryptoutlåning och lånetjänster för användare.

Wing har framgångsrikt lyckats ta itu med problemet med översäkerhet som plågar DeFi-branschen genom att använda Wing DAO. DAO har byggt ett kreditbaserat DeFi-protokoll som körs på Ontology-blockkedjan (ONT) och det tillåter användare att också delta i beslutsfattande, drift och produktdesignprocesser.

Om du letar efter en kryptovaluta som har visat tecken på att ta fart under de kommande dagarna, särskilt i spåren av den senaste nedsmältningen på kryptomarknaden, kan Wing Finance vara ett bra val.

Ändå bör du vara försiktig eftersom kryptomarknaden är extremt volatil, vilket vi nyss såg med WING under helgen där priset steg till över $53 och dök under $20 inom loppet av fem dagar.

En majoritet tror att Wing Finance-ökningen i fredags bara var en uppvärmning och att den kan vara redo för ett stort lyft, särskilt efter den ökande aktiviteten på Wing-plattformen.

Wing-plattformen lanserade nyligen Wing NFT Pool och tillkännagav Wing x Flamingo Joint Event och Wing Polkapets NFT Airdrop Update.

Alla ögon är riktade mot ett riktpris på $60 före slutet av denna vecka.

🚨UPGRADE ANNOUNCEMENT #Wing Flash Pools are undergoing an upgrade from 3:00 am on 1st August for optimization of $WING distribution model. 🙌

Users will be informed when the upgrade is complete.#DeFi pic.twitter.com/cSvGoRyAy0

— Wing (nft.wing.finance💙) (@Wing_Finance) August 1, 2022