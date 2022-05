Zilliqa prisprognos för maj 2022: Kommer den att återhämta sig?

Zilliqa-priset kraschade till den lägsta nivån sedan den 26 mars i år när efterfrågan på myntet backade. Myntet handlas för $0,676, vilket är cirka 70% under den högsta nivån i år. Som ett resultat har myntets marknadsvärde sjunkit till cirka 972 miljoner dollar, vilket gör den till den 91:a största kryptovalutan i världen.

Zilliqas efterfrågan har avtagit

Zilliqa är ett blockkedje-projekt som hjälper utvecklare att bygga decentraliserade applikationer. Det är välkänt för att introducera shardingtekniken, som överladdar dess hastighet genom att bryta block i mindre bitar som kallas shards.

Zilliqa har använts flitigt av utvecklare som vill bygga snabba, säkra och mycket pålitliga decentraliserade applikationer. Några av de mest anmärkningsvärda apparna som använder dess nätverk är Atomic Wallet, Autofarm och Carbon, bland andra.

Men till skillnad från andra populära plattformar som Solana och Ethereum är de flesta av dess applikationer relativt små. I själva verket, enligt DeFi Llama, har ekosystemet sett sitt totala värde låst (TVL) krascha till bara 20 miljoner dollar. Däremot har andra populära plattformar som Ethereum en TVL på över 100 miljarder dollar. Men statistik från Zilliqa placerar TVL på 363 miljoner dollar, vilket är en betydande siffra.

Zilliqa brukade vara en fallen ängel när konkurrensen inom dess bransch eskalerade. Den rankades bland de största kryptovalutorna i världen. Dess popularitet avtog och den flyttade ner från topp 100.

Zilliqa skapade rubriker i mars när de tillkännagav sitt inträde på metaverse genom att samarbeta med Metopolis. Vid den tidpunkten steg myntets pris till en högsta av $0,2300, vilket pressade den till topp 50.

Den senaste tiden har dock myntets hype klingat av samtidigt som antalet aktiviteter har minskat kraftigt. Till exempel har antalet smarta kontrakt minskat kraftigt efter att ha nått en topp i mars. Antalet nya adresser i nätverket har också minskat.

Zilliqa prisprognos

Fyra-timmarsdiagrammet visar att ZIL-priset har varit i en stark baisseartad trend under de senaste veckorna. Nedgången accelererade efter att paret passerade nyckelstödsnivån på $0,1010, vilket var den lägsta nivån den 17 april. Den har också rört sig under 25-dagars och 50-dagars glidande medelvärden medan den stokastiska oscillatorn har rört sig under den översålda nivån.