Zilliqa Tokens (ZIL) pris ökar av sentimentspridning på social media

Zilliqa (ZIL) är en av de bästa aktörerna på kryptomarknaden idag. Den har stigit med över 20% idag.

I skrivande stund handlades ZIL för $0,08889, upp 25,67% efter att ha nått en daglig högsta på $0,09776 innan den drog sig tillbaka.

Enligt rapporter från LunarCrush, en marknads- och sociala medier-aktivitetsövervakare för kryptovalutor, var ZIL-tokenen bland de mest diskuterade kryptovalutorna.

https://twitter.com/LunarCrush/status/15219444259787591680?s=20&t=LmPN4LqIgCz4X1AKtyRFXA

Dessa marknads- och sociala känslor anses vara den främsta orsaken till att tokenens rally hjälper myntet att täcka en del av de senaste 30 dagarnas fall på 37%.

Dessutom har tokenens rally också till viss del påverkats av VD Ben Livshits drag att avslöja projektets färdplan. VD:n sa att projektet kommer att koncentrera sig på att bygga och integrera Metaverse-, spel- och DeFi-applikationer.

April's been a whirlwind of activity! We joined the @BGameAlliance, unveiled @themetapolis, and @convoluted_code shared #Zilliqa's Roadmap 2022 with the #ZilFam. And that's just scratching the surface.

Read all about it here! https://t.co/X5ZVNGEyzV pic.twitter.com/AgFy0foVHM

— Zilliqa (@zilliqa) May 4, 2022