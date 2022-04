ZRX skjuter i höjden, upp 46% än så länge: här kan du köpa ZRX

ZRX, tokenen för 0x, ökade med 46% efter att ha meddelat att de ingick ett samarbete med den ledande kryptobörsen Coinbase för att driva den senares nya sociala NFT-marknad.

Om du vill veta vad ZRX är, om det kan ge dig bra avkastning, och de bästa ställena att köpa ZRX, har du kommit till rätt ställe.

Eftersom ZRX är en sådan ny tillgång, är den ännu inte listad på större börser. Du kan dock fortfarande köpa ZRX med en DEX (decentraliserad börs), vilket bara betyder att det finns några extra steg. För att köpa ZRX just nu, följ dessa steg:

Vi föreslår eToro eftersom det är en av världens ledande multi-asset handelsplattformar, en börs och plånbok allt-i-ett med några av de lägsta avgifterna i branchen. Den är också nybörjarvänlig och har fler betalningsmetoder tillgängliga för användare än någon annan tillgänglig tjänst.

Du måste skapa din plånbok, ta reda på din adress och skicka dina mynt dit.

Gå till Uniswap och anslut din plånbok till den.

Nu när du är ansluten kan du byta till 100-tals mynt, inklusive {coin].

0x är ett infrastrukturprotokoll som tillåter användare att enkelt handla ERC20-tokens och andra tillgångar på Ethereum-blockkedjan utan att förlita sig på centraliserade mellanhänder som traditionella kryptovalutabörser.

0x uppnår denna decentraliserade utbytesfunktion med hjälp av en samling av öppen källkod, offentligt granskningsbara smarta kontrakt som arbetar tillsammans för att producera ett flexibelt handelsprotokoll med låg friktion som utvecklare enkelt kan väva in i sina produkter.

0x stöder både fungible (ERC20) och non-fungible (ERC-723) tokens. Den kan användas för tillståndslös handel med ett brett utbud av tillgångar, vilket ger innehavare ett sätt att köpa, sälja och byta Ethereum-tillgångar genom mer än ett dussin olika appar.

ZRX kan vara en lukrativ investering, men ta dig tid att läsa åtminstone flera prisprognoser från ledande analytiker och göra marknadsundersökningar innan du gör ett åtagande. Ta alla investeringsråd med en nypa salt.

Wallet Investor tycker att detta mynt är en måttligt bra investering. I april 2027 förutspår de att det kommer att handlas för $2,27. En investering på fem år skulle generera intäkter på cirka +110 %. En investering på $100 kan vara upp till $210 under denna tidsperiod.

#ZRX – Outrageous move! Looks like these guys will be powering coinbase NFT platform. Imagine catching that 😉 #Crypto #Coinbase #NFTs #winning pic.twitter.com/J2sHLaKpeh

— Send It (@SenditPod) April 21, 2022