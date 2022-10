Zuckerbergs metaverssatsning håller på att bli dålig

Meta honcho Mark Zuckerberg är en pantomimskurk.

När Facebook förra året meddelade att de ändrade varumärket till ”Meta”, i en signal om avsikt om vart de trodde att branschen i stort var på väg, gjorde det vissa besvikna.

”Hur vågar de ta det metaverse-namnet”, fördömde många. Men med det oklara konceptet med metaverse som nu mer kallas för Webb3, har detta snack tystnat lite.

Men vad är det egentligen som händer med Meta och deras strävan att starta den nya tidsåldern av sociala medier?

Zuckerbergs tillkännagivande gjorde ingenting för att dämpa mängden av försäljning, eftersom Facebooks aktiekurs idag handlas till $129, en otäck nedgång på 59% sedan tillkännagivandet om varumärket.

Nästan ett år till dagen för Meta-omvarumärket har Zuckerbergs utopiska vision om någon Ready Player One-typ av virtuella verklighets-värld aldrig verkat så långt borta.

Tusentals anställda arbetar med detta mål, men resultaten hittills har varit minst sagt underväldigande. Den här veckan läckte interna PM, vilket Verge rapporterade om.

De var, jag är säker på att du håller med, dystra i tonen.

”Varför älskar vi inte produkten vi har byggt så mycket att vi använder den hela tiden”? Frågade Metas VP för Metaverse, Vishal Shah.

”Den enkla sanningen är att om vi inte älskar det, hur kan vi förvänta oss att våra användare ska älska det?” lade han till.

”Den sammanlagda vikten av skrubbsår, stabilitetsproblem och buggar gör det för svårt för vårt samhälle att uppleva magin med Horizon” ett annat citat som hänvisade till Metas virtuella verklighetsspel.

Nedgången i metaversa tokens under året sedan är kraftig. Naturligtvis har kryptovaluta-tokens över hela marknaden fallit från en klippa, men skalan där metaversrelaterade tokens har sjunkit är ändå oroande.

Om man tittar på de nio tokens inom CoinMarketCaps topp 100 som klassificeras som ”metaverse”-relaterade, är den genomsnittliga nedgången sedan Metas ommärkning skrämmande. Jag ritade in dem i grafen nedan:

Ännu mer oroande är nedfallet bland användare av dessa spel. Även om det verkade finnas felrapportering kring de aktiva användarna på Decentraland – med alarmerande data som tyder på att 38 dagliga aktiva användare visar sig vara överdrivna – är det faktum att engagemanget i dessa metaversa spel har kollapsat i linje med tokenpriser.

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate.

— Decentraland (@decentraland) October 7, 2022