Jacob Walthour CEO ของ Blueprint Capital Advisors ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์และการลงทุนทางเลือกในสหรัฐฯ กล่าวว่าตำแหน่งของสกุลเงินดิจิทัลในฐานะนวัตกรรมทางการเงินนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคส่วนนี้

เมื่อพูด ถึง “Squawk Box” ของ CNBC Joe Kernen เมื่อวันพุธ Walthour กล่าวว่าการเติบโตของ crypto ในช่วงห้าปีที่ผ่านมานั้นมีขนาดใหญ่มาก แม้ว่าจะมีแนวโน้ม Wild West ในขณะนั้น

ตามที่ผู้จัดการการลงทุน crypto ให้ โอกาสแก่นักลงทุน โดยสังเกตว่ามุมมองของเขาเกี่ยวกับตลาดนั้น “สร้างสรรค์มาก” และไม่ได้รับแจ้งจากความกลัวว่าจะพลาดหรือ FOMO ตามที่ทราบกันดี

เขาแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดในการดูคริปโตคือการพิจารณาว่ามันเริ่มต้นจากที่ใดและอย่างไร เขาชี้ไปที่การเปิดตัวของ Bitcoin เมื่อเกือบ 12 ปีที่แล้ว และกล่าวว่าการเติบโตในช่วงเวลานี้มีมหาศาล

CEO Blueprint Capital กล่าวว่าขณะนี้มีแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนมากกว่า 200 แห่งที่รองรับ Bitcoin และผู้ใหญ่ชาวอเมริกันมากกว่า 14% เป็นเจ้าของ cryptocurrencies

แนวโน้มเชิงบวกของ Walthour สำหรับ cryptocurrencies ยังติดตามว่าระบบการเงินเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดด้วยนวัตกรรมหลังจากนวัตกรรม เขากล่าวว่าโลกมีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินสำหรับสิ่งที่พัฒนามาจากเงินสด ไปเป็นเช็ค ตามด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ Crypto เป็นนวัตกรรมล่าสุดในสายวิวัฒนาการของเงินนี้ เขากล่าว

“ ฉันคิดว่าการใช้ crypto กับแนวคิดทั้งหมดของกระเป๋าเงินนั้นเป็นแบบ “เราจะไปยังที่ไหนจากตรงนี้” และ [ฉันคิดว่า] เป็นลางดีสำหรับ crypto โดยรวมในแง่ของอัตราการยอมรับในอีกห้าถึงสิบปีข้างหน้า ” เขากล่าวเสริม

จากนั้นเขาก็อธิบายว่า Bitcoin และสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆ ได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะวิธีการชำระเงินของบริษัทและธุรกิจชั้นนำของโลกบางแห่งอย่างไร เขาตั้งข้อสังเกตชื่อต่างๆ เช่น Starbucks, PayPal , AT&T และ Overstock.com ว่าเป็นผู้เล่นหลักที่ส่งเสริมการยอมรับ

ในแง่นี้ Walthour เตือนว่าอาจเป็นความผิดพลาดสำหรับนักลงทุนที่จะเพิกเฉยต่อ crypto ในฐานะสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง เขาเสริมว่าหากเกิดสถานการณ์ที่ crypto มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดตราสารทุนของสหรัฐฯ แล้ว "ความคิดแบบฝูง" ก็เป็นไปได้ ส่งผลให้เงินทุนจำนวนมากไหลจากหุ้นไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้เขายังเชื่อว่าเหรียญดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าหุ้นจะเพิ่มความชอบธรรมให้กับแนวคิดที่ว่า “คริปโต เป็นประเภทสินทรัพย์จากมุมมองของการกระจายความเสี่ยง ”

"I think it'd be a mistake to ignore this asset class which has looked like the wild west for the last 5 or so years," says Blueprint Capital's @JacobWalthour. "But if we see a stall in the U.S. equity market and a rise in #crypto, I think herd mentality could take over here." pic.twitter.com/4PEcA8qBo8

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 29, 2021