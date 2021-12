ADA เหรียญดั้งเดิมของ Cardano พุ่งขึ้นมากกว่า 1,000% ในปี 2564 จาก $0.30 ไปสู่จุดสูงสุดที่ $3.09 และแม้ว่าจะมีการเทขายออกเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 750% ในปีที่ผ่านมา

Frederik Gregaard ซีอีโอของมูลนิธิ Cardano กล่าวว่าปี 2021 เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับโปรโตคอล Cardano โดยมี "การเติบโตอย่างยั่งยืน นวัตกรรมทางเทคนิค การขยายชุมชน และความร่วมมือ [ที่สำคัญ]"

หัวหน้ามูลนิธิคาร์ดาโนกล่าวในขณะที่เขาเน้นย้ำถึงความสำเร็จแบบ on-chain บางส่วนที่เอื้อมถึงตลอดทั้งปีในรายงานบล็อกที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม

จากข้อมูลของ Gregaard การเติบโตหมายถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Cardano ( ADA ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ blockchain บรรลุหลักชัยใหม่ – การเพิ่มโทเค็นดั้งเดิมและการเปิดตัวความสามารถสัญญาอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาที่สำคัญในการเปิดใช้งานการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) และการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX) บนบล็อคเชน เขากล่าวเสริม

🎊It has been an incredible year of growth, achievements and major milestones reached for both the Cardano Foundation and the #Cardano protocol! We are happy to share some of the biggest highlights from 2021 with you! Check it out👇 https://t.co/YZj8RtDIDz pic.twitter.com/VtraaOFIub

ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2020 เครือข่าย Cardano ได้เห็นสินทรัพย์ดั้งเดิมกว่า 2.5 ล้านรายการที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเมื่อมีการเพิ่มคุณสมบัติบัญชีแยกประเภทหลายสินทรัพย์ จากจำนวนทรัพย์สินดั้งเดิม 2.5 ล้านรายการที่สร้างขึ้นจนถึงตอนนี้ มี 2 ล้านเป็นโทเค็นที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้ (NFTs)

มีการสร้างกระเป๋าเงินใหม่ 2.58 ล้านใบและธุรกรรมออนไลน์มากกว่า 23.8 ล้านรายการ

สรุปเหตุการณ์สำคัญด้านการเติบโตแบบ on-chain สำหรับ Cardano ในปี 2564 ที่มา: มูลนิธิคาร์ดาโน

Gregaard ตั้งข้อสังเกตว่าระบบนิเวศของ Cardano เปิดกว้างสำหรับการนำไปใช้และยูทิลิตี้แบบ on-chain มากขึ้นด้วยการเปิดตัว Alonzo Hard Fork ที่ประสบความสำเร็จในเดือนกันยายน เขากล่าวว่าสิ่งนี้ “นำความสามารถในการตั้งโปรแกรมมาสู่ Cardano” ซึ่งทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) บนบล็อคเชน

Cardano ยังสนับสนุนการกระจายอำนาจทางการเงิน (DeFi) ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนา crypto ที่สำคัญที่จะระเบิดในปีที่ผ่านมา

Cardano ยังมีปีแห่งการฝ่าวงล้อมในแง่ของการเป็นหุ้นส่วนมากมายด้วยความร่วมมือและข้อตกลงเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ "การสร้างมูลค่าและประโยชน์ใช้สอยภายในระบบนิเวศของ Cardano"

ความร่วมมือที่สำคัญบางส่วน ได้แก่ Rival แพลตฟอร์ม e-sports, fintech UBX และ Save the Children ที่ไม่หวังผลกำไรซึ่งมีเป้าหมายการใช้ ADA สำหรับโครงการด้านมนุษยธรรมในแอฟริกาตะวันออก Scantrust และ Baia's Wine ซึ่งใช้บล็อคเชนของ Cardano สำหรับแอพพลิเคชั่นตรวจสอบย้อนกลับของห่วงโซ่อุปทาน เป็นข้อตกลงสำคัญอื่นๆ ที่ประกาศในปี

ADA โทเค็นดั้งเดิมของ Cardano ซื้อขายอยู่ที่ 1.35 ดอลลาร์ต่อดอลลาร์ ณ วันที่เขียน เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ต่อวันตามข้อมูลบน CoinGecko มูลค่าของเหรียญเพิ่มขึ้นมากกว่า 750% ในปีที่ผ่านมาหลังจากขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ $0.30 เมื่อต้นปี 2564

อย่างไรก็ตาม การเทขายออกในสัปดาห์ที่แล้วหมายความว่าการขาดทุนของ ADA ในเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ -25% ในขณะที่การลดลงนับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 3.09 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนกันยายนอยู่ที่ประมาณ 56%

มูลค่าของเหรียญยังคงลดลงได้ เนื่องจากนักวิเคราะห์มองว่าตลาดมีการทรุดตัวในช่วงต้นเดือนมกราคม แม้ว่า Michael van de Poppe นักวิเคราะห์คริปโตกล่าวว่า Cardano เป็นหนึ่งในผู้ที่มองหาการตีกลับที่ดี

Still beautifully following the path for #Cardano.

And I still think we'll have a heavy run in 2022 on this one too.

When the time isn't feeling right, that's usually the best time to get your positions. pic.twitter.com/g3575gLELC

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 22, 2021