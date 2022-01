Cryptocurrencies ยังคงเผชิญกับแรงกดดันที่ลดลงเนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดทุนยังส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ crypto

Michael van de Poppe นักวิเคราะห์และผู้ค้า crypto ยอดนิยมได้ เน้น ถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ต่อไปสำหรับ altcoins หลายตัวรวมถึง Polygon (MATIC), Fantom (FTM) และ Enjin Coin (ENJ)

นักวิเคราะห์ยังเน้นย้ำถึงแนวโน้มทางเทคนิคสำหรับ altcoins อื่นๆ อีกสองตัว ได้แก่ Woo Network (WOO) และ Verasity (VRA)

Van de Poppe ยังเชื่อว่า Bitcoin ที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลสามารถเห็นการตีกลับที่ดีและทะลุระดับราคาได้ถึง 46,000 ดอลลาร์ สิ่งนี้เป็นไปตามการพลิกกลับของสกุลเงินดิจิทัลที่เหนือ 40,000 ดอลลาร์ หลังจากที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 39,600 ดอลลาร์ในวันจันทร์

https://twitter.com/CryptoMichNL/status/1480632972021747719

นักวิเคราะห์กล่าวว่าราคา Fantom สามารถเห็นการวิ่งอีกครั้งจากระดับแนวรับหลัก เขามองว่าคู่ FTM/BTC นั้นบ่งบอกถึงการฟื้นตัวที่ดี โดยสังเกตว่า 0.0005 BTC เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเหรียญ

Michael van de Poppe เชื่อว่า FTM ควบคู่ไปกับ Cosmos (ATOM) และ Chainlink (LINK) เป็น altcoin บางตัวที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อเร็วๆ นี้ เขากล่าวว่าหากราคา Bitcoin “คงที่” แล้ว FTM จะเป็นหนึ่งใน altcoins ที่น่าจับตามอง

Once #Bitcoin is done and settles down for a bit, you'd want to jump onto the coins that have been showing strength in the past weeks already.

I'd consider $FTM, $ATOM, $LINK as some of the coins that are showing massive strength recently.

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) January 8, 2022