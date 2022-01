Mike Novogratz มหาเศรษฐี Crypto กล่าวว่าขณะนี้ตลาดอยู่ในแดนหมีหลังจากการเทขายครั้งล่าสุด

ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว Mike Novogratz ซีอีโอของ Galaxy Digital กล่าวว่า Bitcoin จำเป็นต้องรักษาแนวรับไว้ที่ระดับ $42,000 หรือมีความเสี่ยงที่จะลดลงต่ำกว่า $40,000 อีก ในมุมมองเชิงบวกสำหรับ crypto มหาเศรษฐี crypto ตั้งข้อสังเกตว่าการดึงกลับจะนำเสนอโอกาสในการซื้อที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนสถาบัน

สัปดาห์นี้ได้เห็นแรงกดดันจากการขายออกในตลาดคริปโตในวงกว้าง โดย Bitcoin และ Ethereum ทั้งคู่ลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับหลัก

จากข้อมูลของ Novogratz หุ้นที่ร่วงลงได้ทำให้แนวโน้มเชิงลบในคริปโตแย่ลง และการขาดทุนที่เห็นในตลาด Nasdaq และดัชนีหุ้นอื่นๆ หมายความว่าตลาดหมีอยู่ที่นี่

ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด crypto เช่นเดียวกับการขายใน Wall Street เขาตั้งข้อสังเกต

“ดัชนี Russel ทะลุแนวรับหลัก และการพลิกกลับของวันนี้ก็ยืนยันว่าพังแล้ว ตอนนี้เป็นตลาดหมี มี Long Equity เสียอยู่เหนือตลาด 1.2tr ขายชุมนุม อย่าซื้อดิป”

ก่อนหน้านี้เขาได้ชี้ไปที่อัตราผลตอบแทนที่ลดลงและการชะลอตัวโดยทั่วไปในตลาดตราสารหนี้และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งเป็นข่าวร้ายสำหรับ Nasdaq และ cryptocurrencies

อย่างไรก็ตาม เขา กล่าว ว่าตลาดหุ้นและคริปโตจะยังคงมีความเสี่ยงที่จะถูกโค่นลงอีกหากอัตราสูงขึ้น สำหรับเขา อัตราที่สูงขึ้นจะทำให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเป็น 2% บีบให้ crypto และหุ้นตกต่ำลง

แม้จะมีการคาดการณ์นี้ หัวหน้า Galaxy Digital เชื่อว่า cryptocurrencies มีโอกาสที่จะตีกลับจากระดับต่ำสุดเมื่อเร็วๆ นี้ เขาตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่คริปโตได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดแล้วและขณะนี้ดูเหมือนว่าจะมี "แรงกดดันในการซื้อ"

แต่เขาเตือนว่าขาขึ้นที่คาดหวังอาจไม่มาเว้นแต่ว่าตลาดหุ้นจะเกิดสไลด์ขึ้นทุกปี หากหุ้นยังคงแข็งแกร่ง Novogratz คาดการณ์ว่าจะมี "ช่วงเวลาที่ยากลำบาก" เขาเชื่อว่าสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นตกต่ำลงไปอีกจะจำกัดการชุมนุมที่อาจเกิดขึ้นสำหรับ crypto

2) crypto will have a hard time rallying until stocks find a base. That said, crypto already had a decent sell off and is running into some buying support.

Finally, the best traders get good at gallows humor 😂

— Mike Novogratz (@novogratz) January 20, 2022