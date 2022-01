EverGrow ลดแรงถึง 38% ควรซื้อตอนราคาลงรึเปล่า? หาซื้อ EverGrow ได้ที่ไหน

ราคา EverGrow Coin แบบสดวันนี้อยู่ที่ $9.75e-7 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 39.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ถึงเวลาซื้อน้ำจิ้มแล้ว? คุณจะพบข้อมูลในคู่มือฉบับย่อนี้ ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมาก รวมถึงสถานที่ซื้อ EverGrow

เนื่องจาก EGC เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ EGC ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ EGC ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ Binance ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ SushiSwap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ EGC จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

EverGrow Coin เป็นโทเค็นภาวะเงินฝืดที่ออกแบบมาให้หายากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ผู้ถือ EGC ทุกคนจะได้รับรางวัล 8% จากทุกธุรกรรมซื้อ/ขายในสกุลเงิน BUSD

3% จากทุกธุรกรรมซื้อ/ขายจะถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินซื้อคืน ในขณะที่ 2% ถูกโอนไปยังกลุ่มสภาพคล่องสำหรับ Pancakeswap เพื่อสร้างราคาพื้นที่มั่นคง

ระบบนิเวศของ EverGrow ประกอบด้วยตลาด NFT และการให้ยืม เดิมพันพูล แพลตฟอร์มการสมัครรับเนื้อหา และแม้แต่เกมที่เล่นเพื่อหารายได้

อาจเป็นการดึงดูดที่จะซื้อการลดลงโดยหวังว่า EverGrow จะย้อนกลับการขาดทุน แต่นั่นอาจไม่เกิดขึ้น หากคุณตัดสินใจที่จะลงทุน อย่าใช้เงินมากเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

Wallet Investor คาดการณ์ว่าเหรียญจะสูญเสียมูลค่ามากถึง 80% ในหนึ่งปี ทำให้ EverGrow เป็นการลงทุนที่ไม่ดี

If this doesn’t get you excited about the potential of #evergrow knowing this has all been burned without any utilities or marketing, then you may have a problem :). Imagining the burn with live utilities is blissful 😁🙌💎. @evergrowcoinEGC #burning #Crypto #EGCARMY pic.twitter.com/NAVRKGuvfi

— EverGrowLove (@Jody1Rosie) January 8, 2022