ราคา Fantom พุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมูลค่ารวมที่ถูกล็อคในเครือข่ายนั้นทะลุ 5.83 พันล้านดอลลาร์ ผู้สนับสนุนคาดการณ์การฟื้นตัวในราคา Fantom จากความผิดพลาดครั้งล่าสุด หากคุณต้องการทราบว่า Fantom คืออะไรและควรลงทุนกับมันหรือไม่ อย่ามองข้ามคู่มือนี้

Fantom เป็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะแบบกราฟ acyclic (DAG) แบบกำกับโดยตรงที่ให้บริการด้านการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) แก่นักพัฒนาโดยใช้อัลกอริธึมฉันทามติเฉพาะของตนเอง ร่วมกับโทเค็น FTM ของบริษัท Fantom ตั้งเป้าที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ โดยเฉพาะความเร็วในการทำธุรกรรม ซึ่งนักพัฒนากล่าวว่าพวกเขาได้ลดลงเหลือไม่ถึงสองวินาที

มูลนิธิ Fantom ซึ่งดูแลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ Fantom นั้นถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 2018 ด้วยการเปิดตัว OPERA ซึ่งเป็นเครือข่ายหลักของ Fantom ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2019 มูลนิธิ Fantom ก่อตั้งโดย Dr. Ahn Byung Ik นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวเกาหลีใต้ ปัจจุบัน CEO ของแพลตฟอร์มคือ Michael Kong

ผู้สนับสนุนอาจคาดการณ์การเติบโต แต่ใช้การคาดการณ์ราคาและคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดอย่างระมัดระวัง

จากข้อมูลของ Wallet Investor คาดว่าราคา Fantom จะเพิ่มขึ้นในระยะยาว พวกเขาคาดการณ์ว่า 1 FTM จะซื้อขายที่ 13.50 ดอลลาร์ในปี 2569 การลงทุน 5 ปีจะสร้างรายได้ 484% หากคุณลงทุน 100 ดอลลาร์ใน Fantom ตอนนี้ อาจถึง 584 ดอลลาร์ในปี 2569

