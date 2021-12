Crypto เห็นการเติบโตของสถาบันที่น่าอัศจรรย์ในปี 2021 แต่ Noelle Acheson แห่ง Genesis เชื่อว่าการนำไปใช้นั้นคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในปีหน้า

Noelle Acheson หัวหน้าฝ่าย Market Insights ที่ Genesis Global Trading คาดว่าอีก 12 เดือนข้างหน้าจะเห็นความต่อเนื่องของการเติบโตของสถาบันภายในพื้นที่ crypto

เธอกล่าวขณะพูดคุยกับ Joe Kernen ระหว่างการ สัมภาษณ์ เรื่อง “ Squawk Box ” ของ CNBC

เมื่อถูกขอให้ทำนายสิ่งที่เธอคิดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ crypto ในปีหน้า ไม่ว่าจะเป็น SEC ที่อนุมัติจุด Bitcoin ETF การดำเนินการด้านกฎระเบียบที่ สำคัญจากทั่วโลก หรือการยอมรับสถาบัน- เธอตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีใครรู้อย่างแน่นอน (ว่าอะไร จะเกิดขึ้น)

อย่างไรก็ตาม เธอกล่าวว่าปี 2564 นั้น “น่าสนใจ” มากและอุตสาหกรรมนี้คาดว่าการเติบโตของสถาบันจะเติบโตอย่างต่อเนื่องดังที่เห็นในปีที่ผ่านมา

“ เราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเร่งตัวขึ้นในปีหน้า ” เธอกล่าว และเสริมว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นการลงทุนโดยตรงใน crypto หรือผ่านการลงทุนในบริษัทที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานของตลาด crypto

Acheson กล่าวว่าพื้นที่ crypto มียูนิคอร์น 65 ตัว ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เธอตั้งข้อสังเกตว่าในปี 2021 เพียงปีเดียว บริษัทที่เน้น crypto 40 แห่งได้รับสถานะยูนิคอร์น โดยมีบริษัทใหม่เฉลี่ย 3 แห่งที่ตีมูลค่าพันล้านดอลลาร์ทุกเดือน

ตามที่เธอกล่าว การเติบโตที่น่าอัศจรรย์ดังกล่าวสามารถนำไปสู่ความสนใจใน crypto [และเทคโนโลยีบล็อคเชน] มากขึ้นเท่านั้น เธอกล่าวว่าการเติบโตนี้มีแนวโน้มที่จะเร่งดอกเบี้ยแม้ว่าเงินจะไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมมากขึ้นก็ตาม

Acheson ยังพูดถึงความสนใจของสถาบันและการมองเห็นว่าผู้จัดการการลงทุนเลือกที่จะกระจายไปสู่ crypto อย่างไร

อดีตกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยของ Coindesk บอกกับ CNBC ว่าในปีที่ผ่านมามีสถาบันต่างๆ เพิ่ม crypto ลงในพอร์ตการลงทุนมากขึ้น แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือการย้ายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ใช่สองอันดับแรกใน Bitcoin และ Ethereum

เธอตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตของตลาดในขณะนี้ทำให้นักลงทุนมีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งพบว่านักลงทุนมีความเสี่ยงมากขึ้น แต่อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่า altcoins

โทเค็นเหล่านี้เป็นโทเค็นที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ในพื้นที่ crypto ซึ่งแม้ว่าเธอจะไม่ได้กล่าวถึง แต่จะรวมถึงการกระจายอำนาจทางการเงิน (DeFi) และโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) โทเค็น metaverse และ Web 3.0 กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปี 2022

Acheson ยังพูดถึงการขุด Bitcoin และการปราบปรามของจีนที่เห็นการอพยพของคนงานเหมืองไปยังภูมิภาคอื่นๆ หลายคนไปยังสหรัฐอเมริกา เธอบอกว่านี่เป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ แต่เสริมว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อนักขุด Bitcoin ในแง่ของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

