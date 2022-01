Lucid Lands ลดลง 20% วันนี้: ถึงเวลาซื้อ Lucid Lands แล้วหรือยัง?

ราคา Lucid Lands สดวันนี้อยู่ที่ $0.57 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ $3.3 ล้าน Lucid Lands ลดลง 19.60% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีการซื้อ Lucid Lands คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เนื่องจาก LLG เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ LLG ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ LLG ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ Binance ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ SushiSwap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ LLG จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Lucid Lands เป็นเกม NFT แบบกระจายศูนย์เกมแรกบนเครือข่าย BSC ที่รวมทั้ง NFT การเล่นเกม 3D แบบแอนิเมชั่นและตลาด NFT แบบกลุ่มที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ำกัน 2 มิติ NFT Heroes ที่ไม่ซ้ำกันแต่ละคนจะมีคุณค่าที่แท้จริงซึ่งช่วยเสริมความหายากซึ่งสามารถซื้อขายได้ในตลาด ของสะสมเหล่านี้ถูกใช้ในเกมซึ่งจะรวมราคาพื้นตามคุณสมบัติและกิจกรรม

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

มันอาจจะไม่ค่อยดีในตอนนี้ แต่การทำนายราคามีแนวโน้มที่ดี ในปี 2022 ราคาของ Lucid Lands คาดว่าจะแตะระดับต่ำสุดที่ 0.066 ดอลลาร์ ราคา LLG สามารถแตะระดับสูงสุดที่ 0.079 ดอลลาร์ โดยมีราคาซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 0.068 ดอลลาร์ พวกเขาคาดการณ์ว่าจะถึงขั้นต่ำ $0.100 ในปี 2023 ราคา Lucid Lands สามารถไปถึงระดับสูงสุดที่ $0.11 ด้วยราคาเฉลี่ย $0.10 ตลอดปี 2023

ในปี 2024 ราคาของ Lucid Lands คาดว่าจะแตะระดับต่ำสุดที่ 0.14 ดอลลาร์

