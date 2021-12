ตอนนี้อาจมีการซื้อขายเพียงเศษเสี้ยวเซ็นต์ แต่ MultiFarmCapital แสดงให้เห็นถึงสัญญาที่ดี โทเค็นดั้งเดิมของการทำฟาร์มด้วยผลผลิตแบบทดลองและโปรโตคอลการแบ่งปันผลกำไรนั้นกลายเป็นผู้ได้รับที่ใหญ่ที่สุดอย่างง่ายดายในปัจจุบัน อ่านต่อไปเพื่อค้นหาว่ามันคืออะไรและสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ MultiFarmCapital วันนี้

เนื่องจาก MFC เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ MFC ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ MFC ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ MFC จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Multi-Farm Capital คือการทดลองทำฟาร์มผลผลิตและโปรโตคอลการแบ่งปันผลกำไรที่พัฒนาและเปิดตัวบน Ethereum blockchain ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากการซื้อขายจะถูกรวบรวมในคลังซึ่งจากนั้นก็นำไปใช้เพื่อผลิตฟาร์มบนบล็อคเชนอื่นๆ สิ่งนี้ทำเพื่อลดค่าธรรมเนียมก๊าซ กำไรจะถูกใช้เพื่อซื้อคืน $MFC เพื่อเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ ผู้ถือจะได้รับเปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในโทเค็น $MFC

MFC ถูกเพิ่มใน CoinMarketCap น้อยกว่าสามเดือนที่ผ่านมา ทั้งราคาและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคาดว่าจะมีความผันผวนอย่างมาก และผู้ค้าควรระมัดระวังอย่างยิ่งหากพวกเขาตัดสินใจที่จะลงทุนใน MFC เป็นไปได้ว่าเหรียญนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ก็มีแนวโน้มเท่ากันที่จะลดลง

โทเค็นนั้นอยู่นอกเรดาร์ของนักวิเคราะห์รายใหญ่ส่วนใหญ่ การคาดการณ์ที่มีอยู่นั้นเป็นขาลงมากเกินไป ตัวอย่างเช่น การคาดการณ์ราคาคาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยของ MFC อาจลดลงเหลือ $0.00000006 ภายในสิ้นปีนี้ ขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ $0.00001 ราคาเหรียญดิจิทัลคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ $0.00000019 ในช่วงเวลาเดียวกัน

Website update 🚀

Graphics are implemented in front- and backend.

Finishing up integration of all wallets and farms now.

Marketing update 🚀

We are working with a professional marketing firm, the campaign is starting soon. Strategy of the campaign will be revealed tomorrow 👀 pic.twitter.com/0ZHVdyPk4Y

— MultiFarmCapital (@MultiFarmCap_) December 6, 2021