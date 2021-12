Monero เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รับ 7% วันนี้: สถานที่ชั้นนำในการซื้อ Monero วันนี้

Monero เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากได้รับคำมั่นสัญญาจากการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นจากความเป็นส่วนตัว ความเร็ว และค่าธรรมเนียมต่ำ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Monero ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการซื้อ และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Monero ในตอนนี้ อย่ามองข้ามคู่มือฉบับย่อนี้

Monero เปิดตัวในปี 2014 โดยมีเป้าหมายง่ายๆ คือ อนุญาตให้ทำธุรกรรมแบบส่วนตัวและแบบไม่ระบุตัวตน แม้ว่าโดยทั่วไปจะคิดว่า BTC สามารถปกปิดตัวตนของบุคคลได้ แต่ก็มักจะง่ายต่อการติดตามการชำระเงินกลับไปยังแหล่งที่มาดั้งเดิมของพวกเขา เนื่องจากบล็อคเชนนั้นโปร่งใส ในทางกลับกัน XMR ได้รับการออกแบบมาเพื่อปิดบังผู้ส่งและผู้รับโดยใช้ cryptography ขั้นสูง ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Monero กล่าวว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุด โดยความสะดวกในการใช้งานและมีประสิทธิภาพมาเป็นอันดับสอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การป้องกันแก่ผู้ใช้ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงความสามารถทางเทคโนโลยี โดยรวมแล้ว XMR ตั้งเป้าที่จะอนุญาตให้ชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและไม่แพงโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเซ็นเซอร์

Monero สามารถเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่ก็สามารถทำให้เสียกำไรได้อย่างง่ายดายเช่นกัน ทำวิจัยตลาดและอ่านการคาดการณ์ราคาก่อนตัดสินใจว่าควรซื้อหรือไม่ ส่วนต่อไปนี้อาจช่วยได้

CoinPriceForecast คาดการณ์ว่า XMR จะมีมูลค่า 260 ดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2022 DigitalCoinPrice นั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เว็บไซต์คาดการณ์ราคา $335 ณ สิ้นปี 2022 WalletInvestor มีความคล้ายคลึงกันในการทำนายของตัวเอง โดยคาดว่าเหรียญจะสูงถึง $321 ในช่วงเวลาเดียวกัน ตลาดกระทิงที่ใหญ่ที่สุดคือ Gov Capital ซึ่งคาดว่า Monero จะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปีหน้า เว็บไซต์ตั้งเป้าหมายราคา 379 ดอลลาร์สำหรับเหรียญในปี 2022

