โทเค็นดั้งเดิมของ NEAR NEAR เป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน 20 อันดับแรกในสัปดาห์นี้ เหรียญอันดับที่ 19 ได้รับ 7% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มากกว่าเหรียญอื่นๆ ใน 20 อันดับแรก และเพิ่มมูลค่า 11% ให้กับมูลค่าในวันนี้

หากคุณต้องการทราบว่า NEAR คืออะไร คุ้มค่าแก่การลงทุน และแหล่งซื้อ NEAR ชั้นนำในตอนนี้ คุณมาถูกที่แล้ว

ซื้อ NEAR กับ Binance วันนี้

NEAR Protocol เป็นบล็อคเชนชั้นหนึ่งที่ได้รับการออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์คอมมูนิตีที่ดำเนินการโดยชุมชน มันช่วยขจัดความเร็วในการทำธุรกรรมที่ต่ำ ปริมาณงานต่ำ การทำงานร่วมกันที่ไม่ดี และข้อจำกัดอื่นๆ ที่ต้องเผชิญกับบล็อคเชนที่แข่งขันกัน

ก่อตั้งโดย Erik Trautman ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ใน Wall Street และผู้ก่อตั้ง Viking Education

ผู้ร่วมก่อตั้งของเขาคือ Illia Polosukhin ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่าสิบปี รวมทั้งสามปีที่ Google และ Alexander Skidanov นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานที่ Microsoft และเข้าร่วม memSQL ซึ่งเขากลายเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

NEAR ใช้กลไกฉันทามติพิสูจน์การมีส่วนได้ส่วนเสียที่เรียกว่า Doomslug Doomslug มีพื้นฐานมาจากฉันทามติสองรอบ โดยที่บล็อกจะถือว่าเสร็จสิ้นทันทีที่ได้รับการสื่อสารรอบแรก

วิธีนี้ทำให้สามารถสรุปผลได้ในทันทีโดยให้ผู้ตรวจสอบผลัดกันสร้างบล็อก แทนที่จะแข่งขันกันโดยตรงตามเงินเดิมพันของพวกเขา

NEAR แสดงได้อย่างสวยงามและเกินความคาดหมาย การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์รายใหญ่ทั้งหมดไม่ได้มาจากความเป็นจริง เราแนะนำให้รอดูว่าทิศทางราคาจะพัฒนาไปอย่างไร

Gov.Capital รั้นมากใน NEAR ขณะนี้ซื้อขายได้เพียงไม่ถึง 18 เหรียญ หนึ่งปีต่อจากนี้ พวกเขาคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนมือในราคา $45.5 ซึ่งมากกว่าราคาปัจจุบันสองเท่า การคาดการณ์ระยะใกล้ 5 ปีคือ 326.42 ดอลลาร์

#NEAR performed very fine in the bear market period, and the #APENFT does well, too. They are the dawn in the dark of bear market, so what will happen when #apenft meets #near?

Maybe @nearnauts can tell you the result.#NFT #NFTs #NFTGiveaways #NFTdrop #NEARnft #nearNFTs pic.twitter.com/9fR0nKg1P9

— Dfax (@dFax_official) January 12, 2022