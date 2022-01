Celo เป็นระบบนิเวศบล็อกเชนที่เน้นไปที่การเพิ่มการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในหมู่ผู้ใช้สมาร์ทโฟน เป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุดลำดับที่ 64 จากการจัดอันดับตลาดและได้รับ 7% ในวันนี้ บทความนี้จะอธิบายว่า Celo คืออะไร หากคุ้มค่าแก่การลงทุน และสถานที่ชั้นนำในการซื้อ Celo ในวันนี้

จุดขายหลักของ Celo อยู่ที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟน บริษัทโต้แย้งว่าจำนวนเจ้าของสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ แต่จำนวนผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้ากว่ามาก

Cryptocurrency เหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิภาคที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงภาคการธนาคาร แต่ยังมีสมาร์ทโฟน

การเชื่อมช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีทั้งสองเป็นสิ่งที่ Celo ตั้งเป้าที่จะทำ ควบคู่ไปกับการควบคุมประโยชน์ของ DeFi ด้วยการสนับสนุนการสร้าง DApps และสัญญาอัจฉริยะ

ปรับให้เหมาะสมสำหรับมือถือ Celo blockchain คำนวณค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมโดยอัตโนมัติและยังอนุญาตให้ผู้ใช้ชำระค่าธรรมเนียมก๊าซซึ่งขับเคลื่อนธุรกรรมในสกุลเงินใดๆ

การคาดคะเนราคาควรใช้ตามความเห็นของนักวิเคราะห์ตลาดเท่านั้น เนื่องจากการคาดการณ์ที่แม่นยำเป็นเรื่องยากมาก โปรดใช้เวลาเพื่อดูว่าราคาของ Celo จะพัฒนาอย่างไรก่อนตัดสินใจลงทุน

Wallet Investor เชื่อว่า Celo เป็นการลงทุนที่ดี ราคาสามารถเพิ่มขึ้นจาก 5.75 ดอลลาร์เป็น 7.42 ดอลลาร์ในหนึ่งปี ทำให้โอกาสในการสร้างรายได้ถึง +29% ในหนึ่งปี ภายในห้าปี 1 Celo จะมีมูลค่า 17 เหรียญ

