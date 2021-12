Pompliano บอกกับ CNBC ในการให้สัมภาษณ์ว่าการใช้พลังงานของ Bitcoin ยังคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีการปรับขนาดและในขณะที่นักขุดใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น

ผู้ก่อตั้ง Pomp Investments และพอดคาสต์ Bitcoin ยอดนิยม Anthony “Pomp” Pompliano กล่าวว่าการสนทนาเกี่ยวกับการใช้พลังงานของ Bitcoin และวิธีการที่มีประสิทธิภาพนั้น ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก “สองประเด็นสำคัญ” ที่ผู้คนมักจะพลาด

เขากล่าวในระหว่างการ สัมภาษณ์ เรื่อง “Squawk Box” ของ CNBC ซึ่งเขาได้เน้นย้ำถึงปัญหาความผันผวนและการใช้พลังงานของ Bitcoin

เขาบอกกับพิธีกรรายการ Joe Kernen ว่าในขณะที่ผู้คนยังคงถกเถียงกันเรื่องการใช้พลังงานของ Bitcoin พวกเขาจำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:

ตามที่เขากล่าว สิ่งแรกคือ “ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างการใช้พลังงานกับระบบดอลลาร์สหรัฐ” เขาอธิบายต่อไปว่าทำไมการสนทนาจึงควรคำนึงถึงประเด็นนี้

“ เพื่อรองรับผู้ใช้และการทำธุรกรรมมากขึ้น เราจำเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น เราต้องการศูนย์ข้อมูลมากขึ้น มีสาขาธนาคารเพิ่มขึ้น ตู้เอทีเอ็ม ฯลฯ มากขึ้น ” เขากล่าวเสริม

ในทางกลับกัน เขาอธิบายว่าบล็อคเชนของ Bitcoin ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบเดียวกับที่เห็นระหว่างระบบนิเวศของคำสั่งและการใช้พลังงาน เขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะเพิ่มธุรกรรมจำนวนมากในบล็อกระหว่างการประมวลผลธุรกรรม ปริมาณพลังงานที่ใช้ก็เท่ากัน

“ เมื่อขยายขนาด Bitcoin จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะคุณสามารถบรรจุมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมลงในแต่ละบล็อกเหล่านี้ ในขณะที่ในระบบเดิม คุณจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นเมื่อคุณปรับขนาด ”

Pomp ยังกล่าวอีกว่าไม่มีอะไรต้องขอโทษเมื่อพูดถึงเรื่องการใช้พลังงานของ Bitcoin ในทัศนะของเขา “ สิ่งสำคัญในโลกใช้พลังงาน ”

เขาชี้ไปที่การใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นในการ ขุด Bitcoin โดยกล่าวว่าการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใหม่กว่านี้ทั้งหมดกำลังผลักดันการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน

ก่อนที่จะเจาะลึกคำถามการใช้พลังงานในรายการ Pompliano ได้พูดคุยเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ ความผันผวนของ Bitcoin

"The key piece is that the volatility is measured in dollars. If you think of the dollar itself, the dollar is hyper-volatile as well … 40% of all US dollars in circulation have been printed in the last 18-24 months." says @APompliano. "One #bitcoin still equals one bitcoin." pic.twitter.com/O5CwpEwGkB

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 27, 2021