ราคา NEAR Protocol (NEAR) แบบสดวันนี้อยู่ที่ $16.44 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงต่ำกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ โทเค็น NEAR เพิ่มขึ้น 16.68% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หากคุณสนใจคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ NEAR คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

NEAR Protocol เป็นบล็อคเชนชั้นหนึ่งที่ได้รับการออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลบนคลาวด์ที่ดำเนินการโดยชุมชน และขจัดข้อจำกัดบางประการที่ทำให้บล็อกเชนที่แข่งขันกันไม่ได้ เช่น ความเร็วในการทำธุรกรรมต่ำ ปริมาณงานต่ำ และการทำงานร่วมกันที่ไม่ดี

ใช้เทคโนโลยี Nightshade เพื่อปรับปรุงปริมาณการทำธุรกรรมอย่างหนาแน่น Nightshade คือรูปแบบหนึ่งของการแบ่งกลุ่มย่อย ซึ่งชุดเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องแต่ละชุดจะประมวลผลธุรกรรมแบบคู่ขนานกันข้ามกลุ่มย่อยที่มีการแบ่งส่วนข้อมูลหลายชุด ซึ่งช่วยปรับปรุงความจุโดยรวมของบล็อกเชน

ในทางตรงกันข้ามกับการแบ่งกลุ่มย่อย "ปกติ" เศษส่วนใน Nightshade จะสร้างเศษส่วนของบล็อกถัดไป ซึ่งเรียกว่า "ชิ้น" ในการทำเช่นนั้น NEAR Protocol สามารถบรรลุถึง 100,000 ธุรกรรมต่อวินาที และบรรลุจุดสิ้นสุดของธุรกรรมที่เกือบจะในทันที

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

Wallet Investor คาดการณ์การเพิ่มขึ้นในระยะยาว ราคา NEAR Protocol สามารถสูงถึง $27 ในหนึ่งปี ในช่วงเวลานี้ ศักยภาพในการสร้างรายได้คือ +63% ภายในห้าปี ราคา NEAR Protocol จะอยู่ที่ 78 เหรียญ

🔥#NEAR 4h chart broke above $15.15 and looks to be en route to the current target of $18.66. This remains an EXTREME ALERT as $NEAR has over +14.1% to go before this target is met, and may push QUICKLY! If $18.66 is broken above, #NEARProtocol can climb over +18% more to $22.17. https://t.co/dTMoK3RUcx pic.twitter.com/Pv239wrEAK

— JAVON MARKS (@javonnnm) January 11, 2022