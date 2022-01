ก.ล.ต. แสวงหาการบังคับใช้กฎระเบียบเพิ่มเติมในภาคการเข้ารหัสลับในปี 2565 ตามประธาน Gary Gensler

Gary Gensler ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ (SEC) ได้ย้ำอีกครั้งถึงแนวโน้มของหน่วยงานรัฐบาลเกี่ยวกับโทเค็นคริปโต โดยกล่าวว่าขั้นตอนต่อไปคือการดูโทเค็นการรักษาความปลอดภัยจำแนกอย่างเหมาะสมเช่นนี้

นอกเหนือจากการพูดคุยเกี่ยวกับบริษัทเอกชนและบริษัทหลักทรัพย์แล้ว ประธาน ก.ล.ต. ยังได้กล่าวถึงการใช้โทเค็นคริปโตในรูปแบบของการระดมเงินเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในตลาดคริปโตในวงกว้าง

ประธาน ก.ล.ต. กล่าวว่าโทเค็นคริปโตและการระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ มีอิสระที่จะระดมเงินจากสาธารณะ แต่ผู้สนับสนุนและผู้สนับสนุนข้อเสนอเหล่านี้ควรรู้ว่าโทเค็นนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์

สมมติฐานกลับไปสู่การทดสอบ Howey ที่พิจารณาว่านักลงทุนนำเงินเข้าโครงการโดยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนตามความพยายามของทีมหรือไม่

Gensler แสดงความคิดเห็นระหว่างการ สัมภาษณ์ เรื่อง “Squawk Box” ของ CNBC เมื่อวันจันทร์

เขาตั้งข้อสังเกตว่าการระดมทุนสำหรับโครงการจากสาธารณะต้องการให้พวกเขา (นักลงทุน) ได้รับการเปิดเผยทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับพวกเขาในการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด เขาเสริมว่ากฎหมายหลักทรัพย์มีไว้เพื่อปกป้องประชาชนจากการฉ้อโกงและการหลอกลวง

ความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับตลาดคริปโตนั้น Gensler กล่าวว่าเป้าหมายหลักคือการนำโทเค็นการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดมาอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายหลักทรัพย์

ประธาน ก.ล.ต. เชื่อว่าวิธีการระดมทุนจากนักลงทุนไม่ใช่ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นผ่านคริปโตเคอเรนซีหรือบริษัทจัดหากิจการเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (SPACs) แห่งใหม่กว่า สิ่งสำคัญสำหรับสำนักงาน ก.ล.ต. คือการรับรองว่าผู้บริโภคได้รับการปกป้องที่พวกเขาสมควรได้รับ

"We are going to take up again a project around driving greater competition and efficiency in the private fund space," says SEC Chair @GaryGensler. "We are going to see if we can propose some rules to drive more transparency and competition." pic.twitter.com/eeUO6iwbXP

— Squawk Box (@SquawkCNBC) January 10, 2022