Arcane Research แพลตฟอร์มวิจัย Crypto กล่าวว่าปี 2022 จะเห็นแพลตฟอร์ม Layer-1 ยังคงมีประสิทธิภาพเหนือกว่า Ethereum โดยอิงจากการวิเคราะห์ตลาด crypto และการพัฒนาอื่นๆ ภายในพื้นที่ crypto ในปี 2021

นอกเหนือจากการคาดการณ์สำหรับเลเยอร์ 1 เทียบกับ Ethereum รายงานสุดท้ายของปี 2564 จากบริษัทได้กล่าวถึง Bitcoin เทียบกับ S&P 500, DeFi, ตลาด NFTs, แนวโน้มของ Cardano และ XRP, meme coin mania ที่ทวีความรุนแรงขึ้นโดย "สงครามเหรียญสุนัข” และอนุพันธ์

ใน รายงานที่ เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชนและบริษัทวิจัย The Weekly Update นั้น Solana, Avalanche, Terra Luna และ Fantom ล้วนพร้อมสำหรับการเพิ่มขึ้นในปีหน้า โดยโทเค็นดั้งเดิมบนเครือข่ายสัญญาอัจฉริยะแบบสแตนด์อโลนเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไป เพื่อแซงหน้า ETH ในตลาด

บริษัทกล่าวว่า คาดว่า Solana และเครือข่ายเลเยอร์-1 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอื่นๆ จะรักษาแนวโน้มขาขึ้นในปีหน้า โดยราคากลับขึ้นจากแรงหนุนจากการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและเงินทุนไหลเข้า

“ เครือข่ายเหล่านี้มีระบบนิเวศที่เจริญรุ่งเรืองและเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งขับเคลื่อนการแสดงราคาของโทเค็นดั้งเดิมอย่างต่อเนื่อง ” บริษัทกล่าวในรายงาน

เมื่อดูผลตอบแทนส่วนบุคคลสำหรับแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะบางส่วนที่คาดว่าจะแซงหน้า ETH ต่อไป เราจะเห็นว่า Terra Luna (LUNA) เพิ่มขึ้น 14,823% ในปี 2564 โดย Fantom (FTM) และ Solana (SOL) ทั้งคู่เห็น 100x หรือมากกว่าใน ราคาเติบโต 13,549% และ 10,907% ตามลำดับ

ในขณะที่เหรียญ Ether (ETH) ดั้งเดิมของ Ethereum พุ่งขึ้น 460% ในปี 2564 เพื่อแซงหน้า Bitcoin (BTC) ที่ 73% แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ Harmony (ONE) และ Avalanche (AVAX) ได้กลับมา 60 ครั้งต่อปี Harmony ถูกกำหนดให้ปิดปีด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 6,400% ของปีนี้และ Avalanche ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 3,150%

Bitcoin เพิ่มขึ้นประมาณ 73% ในปีนี้ ในขณะที่ S&P 500 ก็ขยับสูงขึ้นเพื่อทำสถิติปิดตัวลง เนื่องจากเห็นผลตอบแทน 28% สำหรับปีปฏิทิน ในขณะเดียวกัน ทองคำแม้จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อแบบดั้งเดิม แต่ก็มีผลตอบแทนติดลบที่ -7% ในหนึ่งปีที่คำบรรยายเรื่องเงินเฟ้อได้ครอบงำความเชื่อมั่น

Arcane Research กล่าวว่า Bitcoin จะยังคงเอาชนะทั้ง S&P 500 และทองคำ โดยในปีนี้จะทำผลงานได้ดีกว่าเป็นปีที่สามติดต่อกันเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นและสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

#Bitcoin beats both the stock market and gold for the third year in a row.

Will #Bitcoin beat the stock market and gold next year as well?

From our weekly market report: https://t.co/1BRmx043AV pic.twitter.com/Qe5gHnia6i

