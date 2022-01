สถานที่ยอดนิยมในการซื้อ MXC ซึ่งเพิ่มขึ้น 8% และกำลังเพิ่มขึ้น

MXC เป็นโครงสร้างพื้นฐาน web3.0 ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโลกแห่งความจริงกับ metaverse โทเค็นของมันกำลังขี่อยู่บนเสื้อคลุมของ metaverse หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MXC รวมถึงหากจะลงทุนได้ดีและสถานที่ซื้ออันดับต้นๆ ในตอนนี้ คุณจะต้องรู้คำตอบ!

เนื่องจาก MXC เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ MXC ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ MXC ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ MXC จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

เครือข่าย MXC ทำงานโดยใช้ supernodes บนกลไก Proof-of-Participation (PoP) ซึ่งรับประกันความสามารถในการปรับขนาดและเครือข่ายเปิดฟรี โทเค็นนี้ใช้เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายไร้สายแบบเปิดฟรี

ระบบนิเวศดำเนินการ supernodes โดยใช้การจัดการ NFT การปักหลักโทเค็น MXC และการขุดจาก LPWAN และเครือข่ายดาวเทียม

MXC ยังใช้สำหรับโหวตการกำกับดูแลและบริการ Edge AI อดีตจะกำหนดการจัดสรรทรัพยากรเครือข่าย

MXC สามารถคุ้มค่าแก่การลงทุน แต่ไม่มีการรับประกันเวลาที่เหมาะสม ทำการวิจัยตลาดและวิเคราะห์ทิศทางราคาก่อนตัดสินใจลงทุน ใช้การคาดการณ์ราคาทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

ตามที่ Wallet Investor ระบุ ราคาของโทเค็นนี้จะสูงสุดที่ 0.0862 ดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งทำให้ MXC เป็นการลงทุนระยะสั้นที่ค่อนข้างไม่สดใส พวกเขาคาดการณ์ว่าจะซื้อขายที่ 0.187 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2570 ซึ่งทำให้มีแนวโน้มในระยะยาว

