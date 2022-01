Vitalik Buterin ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum ได้แบ่งปันการคาดการณ์ที่ใหญ่ที่สุดของเขาในพื้นที่ crypto ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยยอมรับใน หัวข้อ Twitter ว่าเขาเข้าใจผิดเล็กน้อย

เขายังไตร่ตรองถึงบทเรียนที่ได้รับ โดยอธิบายว่าเขายืนอยู่จุดไหนในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น กฎระเบียบ Bitcoin, เหรียญที่มีเสถียรภาพ, แผนงานการพิสูจน์ Ethereum และ Bitcoin Cash

ความคิดเห็นแรกสุดของ Buterin เกี่ยวกับกฎระเบียบของ crypto คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2013 เมื่อผู้สร้างร่วม Ethereum พูดถึงความสนใจด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ Bitcoin และผลที่ตามมาเหล่านี้จะมีต่อผู้บุกเบิก crypto

แต่ในขณะที่เขารู้สึกว่า Bitcoin ต่อต้านการแทรกแซงของรัฐบาล เขารู้สึกว่ากฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นของบริการ Bitcoin เช่นการแลกเปลี่ยนนั้นส่งผลกระทบ

“ Bitcoin ต่อต้านรัฐบาลโดยไม่ได้ฉลาดเกี่ยวกับ 'หมวดหมู่ทางกฎหมาย' ที่อยู่ใน 'หมวดหมู่ทางกฎหมาย' แต่เป็นการพิสูจน์จากการเซ็นเซอร์ทางเทคโนโลยี ” เขาสรุปความเชื่อของเขาในช่วงแรกๆ

ตามที่เขาคิดในวันนี้ Buterin เล่าว่าเขาเชื่อว่าการกระจายอำนาจนั้นเหมาะสมกับ Bitcoin และจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มันอยู่รอดได้แม้ในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุด อย่างไรก็ตาม เขายังคงคิดว่าการต่อต้านการเซ็นเซอร์ไม่เพียงพอหากสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นเรือธงจะรุ่งเรือง

“ แน่นอนว่าการกระจายอำนาจของ Bitcoin จะช่วยให้มันยังคง “อยู่รอด” ภายใต้สภาวะกฎระเบียบที่ไม่เป็นมิตร แต่ก็ไม่สามารถ “เติบโตได้ ” เขากล่าว

ตามที่เขาพูดสำหรับกลยุทธ์การต่อต้านการเซ็นเซอร์ที่จะประสบความสำเร็จเครือข่ายจำเป็นต้องมีทั้ง "ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีและความชอบธรรมของสาธารณะ" หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ เขามองว่า โอกาสในการเจริญรุ่งเรืองมีจำกัด

ในเรื่องนี้ ผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum กล่าวว่ามันเกือบจะน่าหัวเราะในสิ่งที่เขานำเสนอเป็นไทม์ไลน์สำหรับการเปลี่ยนจากการพิสูจน์การทำงานไปเป็นการพิสูจน์การถือหุ้น

3. My projections from 2015 of when we will get PoS and sharding. Honestly, these were very wrong and worth laughing at; I'll share a screenshot of one of my presentations from 2015 so everyone can laugh more easily. pic.twitter.com/6tbsmajJyu

— vitalik.eth (@VitalikButerin) January 1, 2022