Polkadot เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่เป็นอันดับสิบตามมูลค่าตลาด วันนี้กำลังเปลี่ยนมือที่ 31.47 ดอลลาร์ ด้วยปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ 1.75 พันล้านดอลลาร์ Polkadot เป็นหนึ่งในผู้ชนะ 10 อันดับแรกที่ใหญ่ที่สุดด้วยการเติบโตของมูลค่า 7.33% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หากคุณสนใจคุณสมบัติเฉพาะตัวและต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Polkadot เราเขียนคู่มือนี้ไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะ

Polkadot เป็นโปรโตคอล multichain แบบแบ่งส่วนแบบโอเพนซอร์สที่เชื่อมต่อและรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของบล็อกเชนเฉพาะ อำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลหรือประเภทสินทรัพย์ใดๆ ข้ามสายโซ่ ไม่ใช่แค่โทเค็น ซึ่งช่วยให้บล็อกเชนสามารถทำงานร่วมกันได้ Polkadot ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นรากฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตแบบกระจายอำนาจของบล็อคเชน หรือที่เรียกว่า Web3

Polkadot เป็นที่รู้จักกันในชื่อ metaprotocol เลเยอร์-0 เนื่องจากรองรับและอธิบายรูปแบบสำหรับเครือข่ายของบล็อคเชนเลเยอร์ 1 ที่รู้จักกันในชื่อ Parachains (โซ่คู่ขนาน) ในฐานะที่เป็น metaprotocol Polkadot ยังสามารถอัปเดต codebase ของตัวเองอย่างอิสระและโดยอิสระผ่านการกำกับดูแลแบบ on-chain ตามความประสงค์ของชุมชนผู้ถือโทเค็น

Polkadot เป็นพื้นฐานในการสนับสนุนเว็บกระจายอำนาจ ควบคุมโดยผู้ใช้ และทำให้การสร้างแอปพลิเคชัน สถาบัน และบริการใหม่ง่ายขึ้น

อย่าตัดสินใจลงทุนใดๆโดยขาดความรู้ ควรอ่านบทวิเคราะห์และการคาดการณ์ราคา และรับคำแนะนำทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

การทำนายราคาเหรียญ DOT จาก Wallet Investor นั้นเป็นขาลงในระยะสั้น โดยคาดการณ์ว่าราคาจะเฉลี่ยอยู่ที่ 25.73 ดอลลาร์ภายในต้นปี 2565 เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเข้าใจผิด เมื่อมองไปข้างหน้า พวกเขาคาดการณ์ว่าจะไต่ขึ้นสู่ระดับ 51.4 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2565 และ 129 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2568

การคาดการณ์ของ Polkadot ของ DigitalCoin คาดว่าราคาเหรียญจะอยู่ที่ 41.7 ดอลลาร์ในปี 2565 และเพิ่มขึ้นเป็น 43.6 ดอลลาร์ในปี 2566 และ 52 ดอลลาร์ในปี 2568 ภายในปี 2571 DigitalCoin คาดการณ์ว่า DOT สามารถซื้อขายได้ที่ราคาเฉลี่ยที่ 114 ดอลลาร์ โดยมีจุดสูงสุดที่ 119 ดอลลาร์

