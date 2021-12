ราคา Aave ในปัจจุบันอยู่ที่ $286 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ 522.68 ล้านดอลลาร์ Aave เพิ่มขึ้น 10.72% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา หากคุณต้องการทราบว่าคุณควรซื้อ Aave หรือซื้อ Aave ได้ที่ไหนในตอนนี้ โปรดอ่านเพื่อหาคำตอบ

Aave เป็นโปรโตคอลทางการเงินแบบกระจายอำนาจที่ช่วยให้ผู้คนให้ยืมและยืมเงินดิจิตอล ผู้ให้กู้ได้รับดอกเบี้ยโดยการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลลงในกลุ่มสภาพคล่องที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ ผู้ยืมสามารถใช้ crypto ของตนเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินแฟลชโดยใช้สภาพคล่องนี้

Aave (ซึ่งแปลว่า "ผี" ในภาษาฟินแลนด์) เดิมชื่อ ETHLend เมื่อเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2017 แต่การรีแบรนด์ Aave เกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2018

AAVE มอบส่วนลดค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือบนแพลตฟอร์ม และยังทำหน้าที่เป็นโทเค็นการกำกับดูแล ซึ่งให้เจ้าของพูดในการพัฒนาโปรโตคอลในอนาคต

เนื่องจากความผันผวนที่ Aave ได้เห็นเมื่อเร็วๆ นี้ การคาดการณ์ว่าราคาจะสิ้นสุดที่ใดในอนาคตอาจเป็นเรื่องยาก อ่านการคาดการณ์ราคาและทำวิจัยตลาดเพื่อให้ได้แนวคิดที่ดีขึ้น ส่วนถัดไปจะช่วย

การทำนายราคาคาดการณ์ว่า Aave จะซื้อขายอย่างน้อย $421 ในปี 2022 โดยสามารถขึ้นไปสูงสุดที่ $484 โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $435 ตลอดทั้งปี ในปี 2023 ราคาของ Aave จะอยู่ที่ 646 ดอลลาร์เป็นอย่างต่ำ สามารถขึ้นไปถึง $742 กับราคาเฉลี่ยของ $663. ปีถัดไป จะซื้อขายอย่างน้อย 931 ดอลลาร์

