การปลดพนักงานที่ Crypto.com หมายถึงอะไร? ฤดูหนาวของ Crypto เดือดดาล

Crypto.com ได้กลายเป็นบริษัทคริปโตรายล่าสุดที่เลิกจ้างพนักงาน โดย ประกาศ เมื่อวันศุกร์ว่ากำลังลดพนักงานลง 20% CEO Chirs Marszalek อ้างถึง “สภาวะตลาดและเหตุการณ์ล่าสุดในอุตสาหกรรม” สำหรับการลดขนาด ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ CEO crypto คนอื่น ๆ ตำหนิ เนื่องจากตลาดหมียังคงตกเป็นเหยื่อ

Today we announced the difficult decision to reduce our global workforce by about 20%.

— Kris | Crypto.com (@kris) January 13, 2023