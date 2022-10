เดิมพัน metaverse ของ Zuckerberg ไม่ได้เป็นดังคาด

Meta honcho Mark Zuckerburg เป็นตัวร้ายโขน

เมื่อ Facebook ประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าพวกเขากำลังรีแบรนด์เป็น “Meta” ในสัญญาณของความตั้งใจว่าพวกเขาเชื่อว่าอุตสาหกรรมโดยรวมกำลังมุ่งหน้าไปที่ใด มันทำให้บางคนผิดหวัง

“พวกเขากล้าใช้ชื่อ metaverse ได้ยังไง” หลายคนประณาม ทว่าด้วยแนวคิดที่คลุมเครือของ metaverse ที่กำลังถูกเรียกว่า Web3 มากขึ้น การพูดคุยนี้จึงลดลงเล็กน้อย

แต่เกิดอะไรขึ้นกับ Meta และแรงผลักดันของพวกเขาในการเริ่มต้นยุคใหม่ของโซเชียลมีเดีย?

การประกาศของ Zuckerburg ไม่ได้ช่วยหยุดยั้งการขาย เนื่องจากราคาหุ้นของ Facebook วันนี้ซื้อขายที่ 129 ดอลลาร์ ซึ่งลดลง 59% นับตั้งแต่มีการประกาศรีแบรนด์

เกือบหนึ่งปีนับจากวันที่ Meta rebrand วิสัยทัศน์ของ Zuckerburg เกี่ยวกับโลกแห่งความเป็นจริงเสมือน Ready Player One ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

พนักงานหลายพันคนกำลังทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่น่าพอใจนัก สัปดาห์นี้ บันทึกช่วยจำภายในรั่วไหลออกมา ซึ่ง Verge รายงาน

ฉันแน่ใจว่าคุณเห็นด้วย ด้วยน้ำเสียงที่มืดมน

“ทำไมเราไม่รักผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมามากจนเราใช้มันอยู่ตลอดเวลา” ? Vishal Shah รองประธาน Metaverse ของ Meta ถาม

“ความจริงง่าย ๆ คือ ถ้าเราไม่รักมัน เราจะคาดหวังให้ผู้ใช้ของเรารักมันได้อย่างไร” เขาพูดเสริม

“น้ำหนักรวมของการตัดกระดาษ ปัญหาด้านความเสถียร และข้อบกพร่องทำให้ยากเกินไปสำหรับชุมชนของเราที่จะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของ Horizon” อ่านข้อความอื่นที่อ้างถึงเกมเสมือนจริงของ Meta

การล่มสลายของโทเค็น metaverse ในปีนับ แต่นั้นมานั้นสิ้นเชิง แน่นอน โทเคนสกุลเงินดิจิทัลทั่วทั้งตลาดร่วงหล่นลงมา แต่ขนาดที่โทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ metaverse ลดลงก็ยังน่าเป็นห่วง

เมื่อดูโทเค็นทั้ง 9 ภายใน 100 อันดับแรกของ CoinMarketCap ซึ่งจัดอยู่ในประเภท “metaverse” การลดลงโดยเฉลี่ยเนื่องจากการรีแบรนด์ของ Meta นั้นน่ากลัว ฉันพล็อตมันในกราฟด้านล่าง:

สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นก็คือการลดลงของผู้ใช้เกมเหล่านี้ ดูเหมือนว่าจะมีการรายงานที่ผิดพลาดเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ใน Decentraland ด้วยข้อมูลที่น่าตกใจที่บ่งชี้ว่าผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน 38 รายกลายเป็นคนพูดเกินจริง ความจริงในเรื่องนี้ก็คือการมีส่วนร่วมในเกม metaverse เหล่านี้ลดลงตามราคาโทเค็น

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate.

— Decentraland (@decentraland) October 7, 2022