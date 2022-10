เหตุการณ์แฮ็ค Binance เน้นถึงอันตรายของการกระจายอำนาจ

ห่วงโซ่ท้องถิ่นของการแลกเปลี่ยน crypto Binance ถูกระงับเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากการหาประโยชน์ทำให้ crypto หลายล้านดอลลาร์ถูกเปิดเผย

เห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ส่งคลื่นกระแทกไปทั่วโลกของ crypto แต่สำหรับฉัน เหตุการณ์นี้ยังเน้นถึงอันตรายของการกระจายอำนาจอีกด้วย

อย่าเข้าใจฉันผิด การกระจายอำนาจถือเป็นเสาหลักที่ใหญ่ที่สุดเพียงประการเดียวของทุกสิ่งที่สร้างสกุลเงินดิจิทัล เป็นแนวคิดที่มีโอกาสอย่างแท้จริงที่จะยกระดับทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการเงิน เงิน และเศรษฐกิจโดยรวม สามารถทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้

แต่เหตุการณ์ของ Binance เน้นว่าในช่วงเริ่มต้นของสกุลเงินดิจิทัล – อย่าลืมว่า Satoshi Nakamoto เขียนกระดาษขาว Bitcoin ของเขาในปี 2008 เท่านั้น – การกระจายอำนาจยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่แท้จริงอีกด้วย

ผู้โจมตีมุ่งเป้าไปที่โอกาสของ Binance ในตอนเย็นของวันพฤหัสบดี โดยการเคลื่อนไหวครั้งแรกบนเครือข่ายบอกว่าโทเค็น BSC สองล้านเหรียญอยู่ในเป้า

BNB Chain ประมาณการว่ามีการย้ายสินทรัพย์มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ แต่ยืนยันว่าทรัพย์สินมูลค่า 7 ล้านดอลลาร์ถูกแช่แข็งเกือบจะในทันที ซึ่งช่วยลดการสูญเสียทั้งหมด

การตัดสินใจหยุดห่วงโซ่ทั้งหมดเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าทึ่งจาก Binance อย่างที่ฉันพูดไป บล็อคเชนมีไว้เพื่อกระจายอำนาจ ตอนนี้แสดงให้เห็นว่า BNB ค่อนข้างตรงกันข้าม

เห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาทุกประเภท บรรดาผู้คลั่งไคล้ในการเข้ารหัสนั้นเข้าใจถึงความจริงที่ว่านี่เป็นบริษัทเดียวที่ดำเนินระบบนิเวศทั้งหมด – เหมือนกับ Web 2.0 และสิ่งที่ crypto ควรจะพยายามต่อสู้

พวกเขามีประเด็น จากนั้นอีกครั้ง ความสามารถของ Binance ในการแช่แข็ง $7 ล้านแสดงให้เห็นว่าแม้จะขัดกับมนต์ของ crypto แต่การรวมศูนย์ก็มีประโยชน์เช่นกัน 7 ล้านดอลลาร์อาจดูไม่สดใสเมื่อเทียบกับขนาดรวมของการละเมิดที่นี่ แต่ก็ยังเป็นเงินจำนวนมาก และนี่ยังเป็นวันแรก – อาจมีการยึดมากขึ้นเมื่อคุณอ่านข้อความนี้

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022