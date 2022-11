4 เหรียญ Crypto ที่ดีที่สุดบน Metaverse ที่ควรซื้อในปี 2023

Metaverse คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หรืออย่างน้อยที่สุด Bloomberg ก็คิดเช่นนั้น นักวิเคราะห์จาก Bloomberg คาดการณ์ ว่า Metaverse จะมีมูลค่า 800 พันล้านดอลลาร์ในอนาคตอันใกล้ และตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มค้นหาโครงการคริปโตที่ดีที่สุดบน metaverse ซึ่งจะมีประสิทธิภาพดีกว่าในอนาคตของการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น 4 โปรเจกต์คริปโตที่ดีที่สุดบน Metaverse ในตลาดปัจจุบันซึ่งอาจเกิดขึ้นในปี 2023

1. Metacade (MCADE) – โครงการ Crypto Metaverse โดยรวมที่ดีที่สุด

Metacade วางแผนที่จะเป็นปลายทางหลักสำหรับผู้เล่นในการเรียนรู้ หารายได้เพิ่ม และกำหนดอนาคตของเกม Play2Earn ใน Metacade คุณจะสามารถเชื่อมโยงภายในชุมชนที่มีชีวิตชีวาของเกมเมอร์ที่มีใจเดียวกันและผู้คลั่งไคล้ Web3 เพื่อเข้าร่วมในอาร์เคดเสมือนจริงที่มีผู้เล่นเป็นเจ้าของเกมแรกของโลก

บนแพลตฟอร์มของ Metacade จะมีตัวเลือกในการค้นหาบทวิจารณ์เกี่ยวกับเกม Play2Earn ล่าสุด ค้นหาลีดเดอร์บอร์ด และเจาะลึก GameFi เวอร์ชันอัลฟ่าที่ร้อนแรงที่สุดที่โพสต์โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าในการปฏิวัติเกม เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนช่วยทำให้ Metacade เป็นทรัพยากรขั้นสูงสุดสำหรับ GameFi ผู้ใช้จะได้รับรางวัลเป็นโทเค็น MCADE ทุกครั้งที่แบ่งปันบทวิจารณ์ เวอร์ชันอัลฟ่า หรือเนื้อหา ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับรายได้เพียงแค่แบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณ

เป้าหมายสูงสุดของ Metacade คือการทำให้เกมกลับมาอยู่ในมือของผู้เล่น ในขณะที่อุตสาหกรรมเกมแบบดั้งเดิมเข้าใกล้ภาคที่น่าสังเวช ซึ่งครอบงำด้วยไมโครทรานส์แอคชั่นและผลกำไรของผู้ถือหุ้น Metacade เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมที่พวกเขาต้องการเล่นด้วย ‘Metagrants’

Metagrants ซึ่งเปิดตัวในปี 2023 เป็นกลไกที่นักพัฒนาเกมจะนำโครงการของตนเข้าสู่การแข่งขันเพื่อให้ชุมชนลงคะแนนเสียง ผู้ชนะการโหวตเหล่านี้จะได้รับเงินทุนและการสนับสนุนจาก Metacade เพื่อสร้างเกมของพวกเขาควบคู่ไปกับกลุ่มที่เลือกพวกเขา โดยชื่อที่เสร็จสมบูรณ์จะถูกเพิ่มลงในอาร์เคดเสมือนจริงของ Metacade

ในขณะที่ผู้ใช้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากเกม Play2Earn ที่พวกเขาชื่นชอบโดยการอ่านเคล็ดลับยอดนิยมหรือแข่งขันในทัวร์นาเมนต์สุดพิเศษ พวกเขายังสามารถค้นหาบทบาทที่ถาวรมากขึ้นในเศรษฐกิจ GameFi ด้วย Metacade

ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนงานสำหรับปี 2024 Metacade กำลังเปิดตัวบอร์ดงานที่จะเป็นเจ้าภาพโอกาสมากมายสำหรับชุมชนในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมเกม บทบาทเหล่านี้จะครอบคลุมตั้งแต่การเป็นผู้ทดสอบเบต้าแบบไม่เต็มเวลา ไปจนถึงการเข้าสู่ตำแหน่งอาวุโสกับบริษัทล้ำสมัยระดับแนวหน้าของ Web3

ในที่สุด Metacade จะกลายเป็น DAO ซึ่งหมายความว่าทีมหลักจะลงจากตำแหน่งและมอบตำแหน่งผู้นำให้กับสมาชิกที่มีค่าที่สุดของชุมชน เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น ผู้ใช้สามารถลงคะแนนในการตัดสินใจที่สำคัญ เช่น ผู้นำในอนาคต ข้อจำกัดในการจัดหาโทเค็น พันธมิตร ฟีเจอร์ใหม่ และอื่น ๆ

>>> คุณสามารถเข้าร่วมการขายล่วงหน้าของ Metacade ได้ ที่นี่ <<<

2. Star Atlas (ATLAS) – สำหรับนักสำรวจทางช้างเผือก

Star Atlas เป็นเกม Play2Earn ในธีมอวกาศที่จะกลายเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ metaverse ที่ดีที่สุด มันเทียบได้กับ EVE Online มากที่สุด เกมอวกาศที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามที่ดึงดูดผู้เล่นหลายแสนคนต่อวันเนื่องจากจักรวาลที่เจาะลึก

Star Atlas เกิดขึ้นในปี 2620 และเหมือนกับ EVE Online คือมียานอวกาศขั้นสูง กลุ่มพันธมิตร และดินแดนที่สามารถพิชิตได้ ยกเว้นข้อแตกต่างอย่างหนึ่ง: ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินของตนได้ เป้าหมายของ Star Atlas คือการขยายอาณาจักรอวกาศของคุณโดยทำภารกิจให้สำเร็จ ต่อสู้เพื่อดินแดน ขุดหาทรัพยากร และค้นหาสมบัติหายาก เนื้อหาในเกมแต่ละรายการจะถูกจัดเก็บเป็น NFT บนบล็อกเชนของ Solana และดังนั้นจึงมีมูลค่าในโลกแห่งความเป็นจริง

ในขณะที่เกมอื่น ๆ ของ Play2Earn มุ่งเน้นไปที่การบดเพื่อรับโทเค็นในเกม Star Atlas ต้องการทำให้กระบวนการนี้สนุกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้เล่นสามารถเลือกเข้าร่วมการต่อสู้หรือการแข่งขันยานอวกาศเพื่อเริ่มรับโทเค็น ATLAS คนอื่น ๆ อาจชอบที่จะรวมทีมกันและค้นพบดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยทรัพยากร ซึ่งสามารถขุด กลั่น และแลกเปลี่ยนโดยใช้เครือข่ายของโรงงานทำเหมือง โรงกลั่น และพ่อค้าเพื่อรับเงินจริง หากคุณเป็นเจ้าของชุดหูฟัง VR คุณจะได้สัมผัสกับการบินในอวกาศจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งอันสมจริง

เมื่อคุณสร้างพันธมิตรกับผู้อื่นแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างเมืองทั้งเมืองด้วย องค์กรปกครองตนเองแบบกระจายอำนาจระดับภูมิภาค (DAO) ของตนเอง โดยให้พลเมืองของแต่ละภูมิภาคลงคะแนนว่าฝ่ายใดควรให้ความสำคัญเป็นลำดับต่อไป เช่น โจมตีดินแดนของผู้เล่นอื่นหรืออย่างไร เพื่อป้องกันการโจมตีที่ใกล้เข้ามาจากฝ่ายคู่แข่ง

ด้วยการหยิบหนังสือของ EVE Online ออกมา Star Atlas ถูกตั้งค่าให้รวมแง่มุมที่ดีที่สุดของเกมที่ประสบความสำเร็จไปแล้วนี้เข้ากับความสามารถอันยอดเยี่ยมในการเป็นเจ้าของเนื้อหาในเกมของคุณอย่างแท้จริงบนบล็อกเชน จับตาดู Star Atlas – เร็ว ๆ นี้อาจเป็นหนึ่งในเกม crypto บน Metaverse ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมา

3. Highstreet (สูง) – อาจเป็นโทเค็นที่ทันสมัยที่สุด

Highstreet เป็นหนึ่งในโครงการ Metaverse ที่ดีที่สุดด้วยเหตุผลที่ดี ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Highstreet กำลังใช้ประโยชน์จากความสามารถของ Metaverse เพื่อสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งในอีกระดับโดยอนุญาตให้แบรนด์ในโลกแห่งความเป็นจริงแสดงสินค้าทางกายภาพในโลกเสมือนจริง ด้วยแบรนด์อย่าง Balenciaga, LVMH และ Adidas ที่รุกเข้าสู่ metaverse ทำให้ Highstreet ต้องการที่จะเป็นทางออกที่ทุกบริษัทสามารถตั้งร้านค้าและเข้าสู่การค้ายุคใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ เช่น รองเท้าหรือเสื้อยืด ได้รับโทเค็นบนบล็อกเชนเป็น NFT ผู้ซื้อสามารถซื้อ NFT เหล่านี้ จากนั้นเลือกแลกเป็นสินค้าจริง เมื่อใช้การผสานรวมของ Highstreet กับ Shopify คำสั่งซื้อเหล่านี้สามารถส่งไปยังแบ็กเอนด์ของแบรนด์โดยอัตโนมัติเพื่อดำเนินการตามจริง

อย่างไรก็ตาม Highstreet เป็นมากกว่าห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง มันคือโลกแห่ง Metaverse ที่ผู้ใช้สามารถทำภารกิจให้สำเร็จ เข้าสังคมกับผู้อื่น และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในการตั้งค่า Play2Earn MMORPG นอกเหนือจาก Highstreet Marketplace แล้ว ยังมี Highstreet Homes ซึ่งเหมือนกับบ้านจริง คุณสามารถปรับแต่งบ้านของคุณให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ ออกไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ หรือแม้แต่ดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนจริงของคุณ!

ใน Highstreet World คุณสามารถสร้างรายได้จากการทำภารกิจให้สำเร็จและต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในสถานที่เช่น Binance Beach, AVAX Alps และ Animoca Archipelago แต่ละพื้นที่มีตำนานและสัตว์ประหลาดเฉพาะตัวที่เปลี่ยน Highstreet ให้กลายเป็นโลกที่น่าตื่นเต้นซึ่งเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครมากมาย

โดยรวมแล้ว Highstreet ผสมผสานความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนจริงด้วยวิธีที่ไม่เหมือนใคร ด้วยแบรนด์บล็อกเชนอย่าง Binance และ Avalanche ที่มีอยู่แล้ว Highstreet จึงพร้อมสำหรับอนาคตอันรุ่งโรจน์ในฐานะหนึ่งในโครงการคริปโตที่ดีที่สุดบน Metaverse

4. Sandbox (SAND) – ยกระดับการสร้างไปอีกขั้น

Sandbox เป็นโลกเสมือนจริง 3 มิติที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างและสำรวจเกมและประสบการณ์ที่สร้างรายได้ได้อย่างง่ายดาย มักถูกเปรียบเทียบกับ Minecraft และ Roblox เนื่องจากการออกแบบแบบพิกเซลแบบบล็อก และความสวยงามนี้ทำให้ The Sandbox กลายเป็นหนึ่งในเหรียญ Metaverse ที่ดีที่สุด

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง The Sandbox และเกมเหล่านั้นคือมีการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ โดยผู้ใช้เป็นเจ้าของเกือบทุกแง่มุมของเกม เมื่อใช้โทเค็น SAND ผู้เล่นสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ดิจิทัล วัตถุในเกมที่ไม่ซ้ำใคร และอุปกรณ์สวมใส่เพื่อปรับแต่งอวตารของพวกเขา ซึ่งทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ในบล็อกเชนและแสดงโดย NFT ของพวกเขาเอง

ตัวอย่างเช่น Land ถูกเก็บไว้ใน blockchain เป็นโทเค็น LAND ในขณะที่วัตถุและอุปกรณ์สวมใส่จะถูกแสดงด้วยโทเค็น ASSET ในขณะที่ LAND มีอุปทานคงที่ ทุกคนสามารถสร้าง ASSET ได้โดยใช้ เครื่องมือ VoxEdit VoxEdit ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการบล็อกหรือที่เรียกว่า voxels เพื่อสร้างเกือบทุกอย่างที่พวกเขาต้องการ เช่น รูปปั้น ตัวละคร อาวุธ และอื่น ๆ ไอเท็มเหล่านี้สามารถซื้อและขายเพื่อทำกำไรบน The Sandbox Marketplace

อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะที่ทรงพลังที่สุดของ The Sandbox คือ Game Maker Game Maker ช่วยให้ทุกคนสร้างเกมทั้งเกมโดยไม่ต้องรู้โค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว และมาพร้อมกับกลไกการต่อสู้ โครงเรื่อง พฤติกรรมของ AI และแม้แต่เทมเพลตกล้อง คุณสมบัติเหล่านี้นำไปสู่เกมและประสบการณ์มากมายที่สร้างขึ้นเพื่อให้ชุมชนทั้งหมดเล่นได้ฟรี

Sandbox ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นหนึ่งในโครงการ Metaverse ของ crypto ที่ดีที่สุดหลังจากลงนามในข้อตกลงกับแบรนด์ชื่อดังหลายแห่ง Warner Music Group ได้เปิดตัวสวนสนุกในธีมดนตรีใน Metaverse ของ The Sandbox ในขณะที่ The Walking Dead และ Snoop Dogg ต่างมีเกมของตัวเองที่ดึงดูดผู้เล่นหลายพันคน แม้แต่สเมิร์ฟก็อยู่ใน Metaverse ของ The Sandbox!

สรุป – Metacade ชนะจากความหลากหลายที่แท้จริง

อย่างที่คุณเห็น มีคู่แข่งหลายรายที่สามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดในตลาด crypto Metaverse ที่เพิ่งตั้งไข่ได้ ด้วยการแข่งขันที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเกม Metaverse ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม จึงยากที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าเหรียญใดจะเป็นผู้นำและกลายเป็นการลงทุนที่ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม ด้วย Metacade ที่แสดงคุณสมบัติที่น่าสนใจอย่างยิ่งบางอย่าง เช่น คลังเกมอาร์เคดเสมือนจริง ศูนย์กลางชุมชนออนไลน์แบบไดนามิก และการเล่นเพื่อรับรางวัล – ควบคู่ไปกับโอกาสในการพัฒนาที่แข็งแกร่ง เช่น Metagrants – การปรับขึ้นเพื่อให้ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งได้อย่างง่ายดาย โครงการ Metaverse Crypto ที่น่าลงทุนในปี 2023 ในการก้าวออกจากขอบเขตทั่วไปของเกมเดียวในภาค GameFi และ Play2Earn และนำทั้งหมดมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มันนำเสนอคุณค่าที่สำคัญที่ยากจะเอาชนะ

Metacade คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่อุตสาหกรรม GameFi ขยายตัวโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพของเกมแต่ละเกม เมื่อรวมกับข้อเท็จจริงที่ว่าโทเค็นยังอยู่ระหว่างการขายล่วงหน้า จึงอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญที่จะได้รับประโยชน์ทางการเงินในทศวรรษหน้า ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงยกให้เป็นโทเค็นคริปโตที่ดีที่สุดบน Metaverse ที่ควรซื้อในปี 2023