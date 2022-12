7 เกม Crypto ที่เล่นเพื่อทำเงินได้มากที่สุดในปี 2023

ในรายงานล่าสุด DappRadar ระบุ ว่าสามารถระดมทุนได้ 1.3 พันล้านดอลลาร์จากเกมเล่นเพื่อหารายได้และเกม metaverse ในไตรมาสที่ 3 ปี 2022 เพียงอย่างเดียว สิ่งนี้มาพร้อมกับกระเป๋าเงินที่ใช้งานเกือบล้านต่อวันที่โต้ตอบกับเกมเหล่านี้ ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้น เกมที่เล่นเพื่อสร้างรายได้ได้มอบโอกาสการลงทุนที่ยอดเยี่ยมที่ไม่ควรพลาด

หากคุณสงสัยว่าจะเริ่มต้นการลงทุนเพื่อเล่นเพื่อสร้างรายได้จากที่ใด เรามีคำตอบให้คุณแล้ว ในบทความนี้ เราจะแยกย่อยเกม crypto ที่เล่นเพื่อทำเงินได้มากที่สุด 7 เกมเพื่อลงทุนและเริ่มต้นการปฏิวัติเกม มาดูกันเลยว่ามีเกมอะไรบ้าง

1. Metacade (MCADE) – การเล่นเพื่อทำเงินได้มากที่สุด

Metacade เป็นศูนย์กลางชุมชนที่สร้างขึ้นสำหรับอนาคตของการเล่นเกมแบบเล่นเพื่อรับรายได้ (P2E) ไม่ใช่ตัวเกม แต่เป็นปลายทางสูงสุดของ Web3 ในการค้นหาเกมล่าสุดที่เล่นเพื่อสร้างรายได้ เชื่อมต่อกับเกมเมอร์ที่มีแนวคิดเดียวกัน และเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มรายได้จากการเล่นเพื่อสร้างรายได้สูงสุด

ปรัชญาหลักของ Metacade คือการช่วยให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเล่นเกม P2E นั่นเป็นเหตุผลที่คุณจะพบบทวิจารณ์ ลีดเดอร์บอร์ดเกม และอัลฟ่าจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ช่วยให้ทุกคน ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาจากเกมใด ค้นพบเส้นทางของพวกเขาในอุตสาหกรรมที่น่าตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อนี้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Metacade ต้องการช่วยให้ผู้เล่นได้แสดงความคิดเห็นโดยตรงในเกมที่พวกเขาเล่น

เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นเกมที่มีประสบการณ์เล่นเพื่อสร้างรายได้แบ่งปันความรู้กับผู้เล่นใหม่ Metacade มอบรางวัลให้กับผู้ที่โพสต์บทวิจารณ์ อัลฟ่า และเนื้อหาอื่น ๆ ด้วยโทเค็น MCADE ดั้งเดิมสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา แต่แม้ว่าคุณจะเป็น noob ในพื้นที่เล่นเพื่อรับเงิน คุณก็ยังสามารถสร้างรายได้เพียงแค่แบ่งปันความคิดของคุณเกี่ยวกับเกมใหม่ที่คุณเล่นอยู่

Metacade นำเสนอหลายวิธีในการเพิ่มรายได้จากการเล่นของคุณ ไม่ใช่แค่ผ่านการแชร์เนื้อหาและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด บนแพลตฟอร์ม คุณจะพบการจับรางวัลและทัวร์นาเมนต์เพื่อให้คุณประลองฝีมือกับผู้เล่น Metacade คนอื่น ๆ เพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่ หากคุณแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้ล่าสุด คุณยังสามารถรับโทเค็น MCADE สำหรับการทดสอบเกมใหม่สำหรับชุมชนนักพัฒนาของ Metacade

ในปี 2024 คุณจะสามารถหางานระยะยาวในอุตสาหกรรมเกมได้ด้วยกระดานงานของ Metacade ที่นี่ คุณจะค้นพบบทบาทผู้ทดสอบนอกเวลา การฝึกงาน และตำแหน่งที่ได้รับเงินเดือนกับสตูดิโอเกมระดับแนวหน้าของการเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้

เมื่อ Metacade กลายเป็นชุมชนที่เฟื่องฟูซึ่งรับผิดชอบเกมที่เล่นแล้วได้เงินที่ดีที่สุดในตลาด ทีมงานหลักจะถอยกลับและปล่อยให้ชุมชนกุมบังเหียนด้วยการจัดตั้ง ชุมชนปกครองตนเองแบบกระจายอำนาจ (DAO) จากที่นี่ การตัดสินใจที่สำคัญแต่ละอย่าง เช่น ฟีเจอร์ใหม่ ความร่วมมือ และตำแหน่งผู้นำ จะได้รับการโหวตโดยผู้ถือ MCADE ซึ่งจะเปลี่ยน Metacade ให้กลายเป็นอาร์เคดเสมือนจริงที่ชุมชนเป็นเจ้าของแห่งแรกของโลกในกระบวนการนี้

ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นจุดหมายอันดับหนึ่งสำหรับทุกเกมที่เล่นเพื่อได้เงิน การเป็นเจ้าของชุมชน และการพัฒนาเกมแบบฝูงชน Metacade พร้อมที่จะครองพื้นที่ที่เล่นเพื่อได้เงิน สิ่งนี้นำเราไปสู่มงกุฎ MCADE เป็น crypto เล่นเพื่อหารายได้ที่ดีที่สุดอันดับ 1 ที่จะซื้อ หากคุณต้องการเริ่มต้นการปฏิวัติเกมก่อนใคร

2. Axie Infinity (AXS & SLP) – เกมรูปแบบการต่อสู้แบบทีม

Axie Infinity เป็นหนึ่งในเกมเล่นเพื่อสร้างรายได้ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในตลาดปัจจุบัน Axie Infinity เป็นเกมโปเกมอนที่สร้างขึ้นบน Ethereum blockchain ผู้เล่นสร้างทีมของ Axies สามตัวที่ใช้ในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นเพื่อลุ้นรับโทเค็น Smooth Love Potion (SLP) และ Axie Infinity Shards (AXS) ซึ่งสามารถขายเป็นเงินสดได้ คุณยังสามารถสร้างรายได้จากการทำภารกิจให้สำเร็จ เอาชนะศัตรู AI ในโหมดผจญภัย และทำฟาร์มทรัพยากรหลัก

Axies ถูกจัดเก็บไว้ในบล็อกเชนในรูปแบบ NFT และสามารถซื้อและขายได้ที่ Axie Infinity Marketplace วันนี้คุณจะพบ Axies ที่มีราคาตั้งแต่ 2-3 ดอลลาร์สำหรับราคาพื้นฐานที่สุดไปจนถึงหลายแสนสำหรับรายการที่หายากที่สุด ผู้เล่นสามารถใช้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะของ Axies เพื่อสร้าง Axies ใหม่ที่มีคุณสมบัติหายาก ทำให้สามารถขาย Axies เพื่อทำกำไรได้

นับตั้งแต่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในปี 2021 Axie Infinity ยังคงเป็นหนึ่งในเกมเล่นเพื่อหารายได้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยยังคงดึงดูดผู้เล่นรายเดือนหลายแสนคนที่ทำธุรกรรมหลายล้านดอลลาร์ทุกวัน โทเค็นการกำกับดูแลของเกมและเครื่องมือการลงทุนหลัก AXS เป็นตัวเลือกที่สองของเราสำหรับ crypto ที่เล่นได้ดีที่สุดเพื่อการลงทุน

3. The Sandbox (SAND)

The Sandbox คือโลกเสมือนจริง 3 มิติที่ให้ผู้เล่นสร้างอะไรก็ได้ตามใจปรารถนา เช่น The Sandbox จริง ๆ ซึ่ง The Sandbox ถูกแบ่งออกเป็นแปลงดิจิทัลหลายพันแปลง ซึ่งแสดงโดย LAND NFT ผู้ใช้ซื้อที่ดินและทรัพย์สินในเกมอื่น ๆ บน Marketplace ของ The Sandbox โดยใช้โทเค็น SAND จากนั้น LAND นี้จะใช้เพื่อสร้างเกมที่สร้างรายได้ ประสบการณ์ และศูนย์กลางโซเชียลสำหรับส่วนที่เหลือของชุมชน The Sandbox เพื่อโต้ตอบด้วย

หากผู้ใช้ต้องการสร้างวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง พวกเขาสามารถใช้ VoxEdit ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการออกแบบงานศิลปะ รถยนต์ อุปกรณ์สวมใส่ ตัวละคร สัตว์ประหลาด และอื่น ๆ ไอเท็มที่สร้างขึ้นสามารถขายในตลาดเพื่อทำกำไรหรือใช้ใน Game Maker ซึ่งเป็นโซลูชันแบบปลั๊กแอนด์เพลย์ของ The Sandbox ในการออกแบบเกม

มีประสบการณ์มากมายนับไม่ถ้วนที่จะพบได้ใน The Sandbox เช่น Hell’s Gate, vEmpire และ Xalya Sanctuary ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยใช้ VoxEdit และ Game Maker ด้วยเหตุผลนี้ SAND จึงเป็นตัวเลือกที่สามของเราสำหรับ crypto ที่เล่นเพื่อสร้างรายได้มากที่สุด

4. Splinterlands (SPS & DEC) – การต่อสู้โดยใช้การ์ดและการสร้างเด็ค

Splinterlands เป็นเกมการ์ดแลกเปลี่ยนที่สามารถคิดได้ว่าเป็น Magic: The Gathering เวอร์ชันบล็อกเชน การ์ดแต่ละใบเป็นเจ้าของในฐานะ NFT และใช้เป็นส่วนหนึ่งของสำรับที่ใหญ่กว่าในการดวลตัวต่อตัวกับผู้เล่นคนอื่น หากคุณชนะเกมมากพอ คุณสามารถไต่ขึ้นสู่อันดับสูงสุดของลีดเดอร์บอร์ดอันดับของคุณเพื่อรับรางวัลแพ็คการ์ด ซึ่งสามารถอัพเกรด ขาย หรือแม้แต่ให้เช่ากับผู้เล่นคนอื่น

คุณยังสามารถรับ Dark Energy Crystals (DEC) ซึ่งเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของเกม โดยทำภารกิจให้สำเร็จและชนะทัวร์นาเมนต์เพื่อใช้ซื้อการ์ดใหม่ การ์ดเหล่านี้บางใบมีราคาหลายพันดอลลาร์สำหรับการ์ดที่หายากและทรงพลังที่สุด Splinterlands ยังใช้โทเค็น Splintershards (SPS) ซึ่งเป็นโทเค็นการกำกับดูแลที่ผู้เล่นใช้ในการโหวตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเกม

ด้วยผู้เล่นที่ใช้งานมากกว่า 300,000 คนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียงสัปดาห์เดียว ( DappRadar ) Splinterlands เป็นหนึ่งในเกมที่เล่นเพื่อหารายได้ที่ดีที่สุด และโทเค็น SPS นั้นเป็นตัวเลือกที่สี่ของเราสำหรับ crypto ที่เล่นเพื่อหารายได้ที่ดีที่สุดที่ควรลงทุน

5. Alien Worlds (TLM) – สำรวจขอบเขตของอวกาศ

Alien Worlds เป็นเกมที่ใช้บล็อกเชนในอวกาศ วัตถุประสงค์หลักของเกมนี้คือการขุด Trillium (TLM) ในขณะที่ทำภารกิจให้สำเร็จ ต่อสู้กับผู้เล่นอื่น และพัฒนาดินแดนในเกมของคุณ ดินแดนนี้พบได้บนดาวเคราะห์ทั้ง 7 ของเกมและสามารถขุดเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองหรือให้เช่าให้คนอื่นขุด ดาวเคราะห์แต่ละดวงมี DAO ของตัวเอง และผู้เดิมพันโทเค็น TLM สามารถลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรายสัปดาห์ การกระจายคลังสมบัติ และการตัดสินใจอื่น ๆ ที่ส่งผลต่ออนาคตของโลก

เมื่อขุดเหมือง ยังมีโอกาสที่จะชนะหนึ่งใน NFT ของเกม เช่น เครื่องมือ อาวุธ หรือมินเนี่ยน ซึ่งสามารถใช้เพื่อก้าวนำหน้าในเกมหรือขายในตลาด ผู้เล่นสามารถรับ NFT เหล่านี้ได้ด้วยการเดิมพัน TLM ตามระยะเวลาที่กำหนด ยิ่งล็อคนาน รางวัล NFT ยิ่งหายาก

Alien Worlds เป็นเกมเล่นเพื่อหารายได้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด โดยดึงดูดผู้เล่นที่ใช้งานอยู่ประมาณ 650,000 คนในเดือนที่ผ่านมา ตามข้อมูลของ DappRadar ในขณะที่เกมดำเนินต่อไป เราน่าจะเห็นราคา TLM สูงขึ้นอย่างมาก นั่นทำให้เรายกให้เป็นอันดับ 5 ว่าเป็นหนึ่งใน crypto ที่ดีที่สุดที่ควรเล่นเพื่อสร้างรายได้

6. CryptoBlades (SKILL) – การจู่โจมและการจัดอันดับ

CryptoBlades เป็นเกมที่เล่นเพื่อหารายได้ที่ผสานการเล่นเกม RPG แบบดั้งเดิมเข้ากับองค์ประกอบ crypto เกมดังกล่าวตั้งอยู่ในดินแดนลึกลับ และเป้าหมายคือการต่อสู้กับผู้เล่นอื่น รับโทเค็นทักษะ และอัปเกรดอาวุธของคุณเพื่อไต่อันดับ ตัวละครแต่ละตัวมีชุดคุณลักษณะ เช่น ความแข็งแกร่งและพละกำลัง ซึ่งทำให้พวกเขามีโอกาสชนะการดวลมากขึ้น แต่คุณยังสามารถซื้อหรือสร้าง NFT อาวุธใหม่เพื่อให้โอกาสในการต่อสู้แก่ตัวคุณเอง

เช่นเดียวกับเกม RPG อื่น ๆ คุณยังสามารถรวมทีมกับผู้เล่นคนอื่น ๆ และบุกโจมตีได้ การบุกเป็นภารกิจเพื่อกำจัดบอสตัวใดตัวหนึ่งของเกม และยิ่งอันดับรวมของคุณสูงเท่าไร การชนะก็จะยากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม นี่ยังหมายถึงโอกาสของคุณที่จะได้รับของรางวัลที่ร้ายแรงเพิ่มขึ้นด้วย สามารถทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อเพิ่มอันดับของคุณ เพิ่มรางวัลทักษะของคุณจากการเล่น

CryptoBlades เป็นหนึ่งในเกม RPG ที่เล่นเพื่อหารายได้ชั้นนำ และ SKILL เป็นตัวเลือกที่ 6 ของเราสำหรับ crypto ที่ดีที่สุดที่ควรเล่นเพื่อการลงทุน

7. Gods Unchained (GODS) – การต่อสู้การ์ดกับ NFT

Gods Unchained เป็นเกมการ์ดซื้อขายแบบผลัดตาเล่นอีกเกมหนึ่ง การ์ดแต่ละใบจะถูกจัดเก็บเป็น NFT บน Ethereum blockchain ซึ่งหมายความว่าสามารถซื้อและขายได้ในตลาดของเกมโดยใช้โทเค็น GODS การ์ดมีคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย ทำให้การ์ดหายากขึ้นและขายได้ในราคาหลายพันดอลลาร์ต่อครั้ง

ผู้เล่นใหม่จะได้รับไพ่ 140 ใบเพื่อเริ่มต้น และผ่านการชนะการต่อสู้และการไต่อันดับกระดานผู้นำ สามารถสร้างสำรับที่ทรงพลังเพื่อต่อสู้กับผู้เล่นที่มีอันดับสูงกว่า พวกเขายังสามารถชนะ Flux ซึ่งเป็นสกุลเงินในเกมที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ซึ่งแตกต่างจาก GODS Flux ใช้เพื่อปลอมการ์ดใหม่และปรับปรุงการ์ดที่มีอยู่ ซึ่งสามารถใช้เพื่อพัฒนาเด็คของคุณหรือขายเพื่อผลกำไรที่ดี

เช่นเดียวกับ Splinterlands Gods Unchained ได้รับฐานแฟนที่ภักดีผ่านการปรับปรุงประเภทเกมการ์ดสะสม ด้วยการนำความเป็นเจ้าของดิจิทัลเข้ามาผสม Gods Unchained ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในฐานะหนึ่งในเกมชั้นนำในประเภทนี้ ดังนั้น GODS จึงเป็นตัวเลือกที่ 7 ของเราในฐานะ crypto ที่น่าเล่นที่สุดเพื่อการลงทุน

โครงการ Crypto Play-to-Earn โดยรวมที่ดีที่สุด: Metacade (MCADE)

มีเกมที่ยอดเยี่ยมมากมายในรายการนี้ที่น่าจะทำได้ดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกมอย่าง Axie Infinity และ The Sandbox ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถดึงดูดผู้คนจำนวนมากได้ด้วยกลไกเกมที่เป็นนวัตกรรม ในขณะที่เกมอย่าง Splinterlands และ Gods Unchained กำลังแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงรูปแบบเก่าด้วยเทคโนโลยีใหม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อ

นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่บางเกมอาจไม่ได้รับความนิยมด้วยเหตุผลหลายประการ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่มีที่อื่นให้วาง Metacade ได้ แต่อยู่ในตำแหน่งโพล Metacade อาศัยเพียงการเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้ที่เติบโตขึ้นโดยรวมเพื่อดูความสำเร็จ ไม่ใช่ประสิทธิภาพของเกมใดเกมหนึ่ง เมื่อเกมเก่าจางหายไปและเกมใหม่เข้าร่วมกับอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ Metacade จะเป็นศูนย์กลางของทั้งหมด

เมื่อคุณพิจารณาจากข้อมูลของ Crypto.com การเล่นเกมเพื่อสร้างรายได้คาดว่าจะเติบโต 10 เท่าของอัตราการเล่นเกมแบบดั้งเดิมภายในปี 2568 Metacade อยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบที่จะมอบผลกำไรมหาศาลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนื่องจากความนิยมเพิ่มสูงขึ้น และไม่มีเวลาไหนที่จะดีไปกว่าการซื้อในตอนนี้

เนื่องจากการขายล่วงหน้าของ Metacade ยังอยู่ในช่วงที่ 1 คุณสามารถรับโทเค็น MCADE ได้ 125 รายการในราคาเพียง $1 เปรียบเทียบกับเฟส 8 ซึ่งคุณจะได้รับโทเค็น MCADE เพียง 50 รายการในราคา $1 หากคุณต้องการผลตอบแทนระยะยาวมากกว่าสองเท่าจาก Metacade ให้พิจารณาว่าคุณควรเป็นหนึ่งในนักลงทุนรายแรกในโครงการที่ยอดเยี่ยมนี้หรือไม่ อาจเป็นเพียงหนึ่งใน crypto ที่เล่นเพื่อหารายได้ที่ดีที่สุดที่คุณเคยลงทุนมา