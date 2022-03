Aave V3 เห็นว่าผู้ให้กู้ DeFi ชั้นนำมีการขยายตัวเกินกว่า Avalanche, Ethereum และ Polygon

Aave หนึ่งในแพลตฟอร์มการเงินกระจายอำนาจ (DeFi) ชั้นนำในตลาด ได้ประกาศ V3 ของโปรโตคอล

รุ่นที่สามเห็นว่า Aave ขยายกลุ่มสภาพคล่องไปยังบล็อกเชนอื่นๆ อีกหกแห่ง แพลตฟอร์มดังกล่าวในการเปิดตัว

ตาม ประกาศ การเปิดตัว V3 อนุญาตให้เข้าถึงคุณสมบัติของโปรโตคอลการให้ยืมไปยัง Avalanche, Polygon, Fantom, Optimism, Harmony และ Arbitrium นอกเหนือจากบล็อกเชนทั้ง 6 ตัวแล้ว Aave ยังตั้งค่าให้ปรับใช้โปรโตคอลซ้ำล่าสุดกับ Ethereum mainnet

"Aave V3 เป็นผลมาจากการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเติบโตของระบบนิเวศ " Stani Kulechov ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Aave Companies กล่าว

อะไรต่อไปสำหรับโปรโตคอล DeFi Kulechov เพิ่ม:

“V3 นำสมาชิกชุมชน Aave ทั้งใหม่และที่มีอยู่มาเข้าร่วมใน Aave DAO ซึ่งจะสร้างอนาคตของ DeFi ต่อไป”

จากข้อมูลของ Aave " V3 นำเสนอคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่ก้าวล้ำซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนไปจนถึงการกระจายอำนาจที่เพิ่มขึ้น "

1/ Aave V3 is here! 👻

The most powerful version of the Aave Protocol to date, V3 brings groundbreaking new features than span from increased capital efficiency to enhanced decentralization. Read what's new in V3 in the thread below👇or visit https://t.co/H3jTyKRqNs to dive in! pic.twitter.com/LXzn7660nA

— Aave (@AaveAave) March 16, 2022