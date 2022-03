การฝ่าวงล้อมของ Bitcoin ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาได้รวมการพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ $48,075 ตามที่เห็นในการซื้อขายระหว่างวันในวันจันทร์

ข้อดีได้ผลักดันให้ราคา BTC เข้าสู่แดนบวกทุกปีในขณะที่แยกตัวออกจากตลาดหุ้นมากขึ้น

ในคำพูดของ Anthony Pompliano ผู้ก่อตั้ง Pomp Investments "Bitcoin กำลังทำลายหุ้นในปีนี้" แม้ว่า "หมอกควัน" ที่ปกคลุมตลาดเมื่อต้นปีจะเริ่มชัดเจน

เขาตั้งข้อสังเกตว่า Bitcoin นั้นขึ้นในขณะที่หุ้นตก โดยการกระทำที่ด้านข้างทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นใหม่ใน BTC ซึ่งทิ้งหุ้นไว้ในฝุ่น

“เรากำลังดู Bitcoin มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดหุ้นทุกปี เหมือนกับปีที่แล้วและเหมือนกับที่ทำในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ” ผู้ประกอบการกล่าว

เมื่อดูที่ S&P 500 เราจะเห็นประสิทธิภาพการทำงานประจำปีที่ -4.61% Nasdaq Composite ลดลง 9.33% ในขณะที่อุตสาหกรรม Dow Jones อยู่ที่ -4.45% YTD ในทางกลับกัน Bitcoin เพิ่มขึ้นเกือบ 4% จากปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ YTD ต่ำสุดที่ $33k ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 44%

Pomp ยังชี้ไปที่ดัชนี Fear & Greed และกล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในเวลาเพียงไม่กี่วัน มีแรงกดดันจากฝั่งซื้อเป็นจำนวนมากเนื่องจากดัชนี "ความโลภ" พุ่งขึ้นเหนือ 60 เล็กน้อย ในวันอาทิตย์ ตัวชี้วัดอยู่ที่ประมาณ 49 (เป็นกลาง) และเลื่อนขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 20 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ $48k พิสูจน์ให้เห็นว่า Bitcoin ยังคงเป็นราชาแม้ว่าจะมี "เลือดอยู่ตามท้องถนน" Pompliano กล่าวเสริม

เขากล่าวว่า Bitcoin ยังคงแสดงให้เห็นว่าเป็น "สินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุด"

Pandemic-fueled recession occurred & bitcoin appreciated in price.

QE-fueled inflation occurred & bitcoin appreciated in price.

War-fueled market chaos occurred & bitcoin appreciated in price.

Bitcoin continues to serve as the ultimate safe haven asset.

— Pomp 🌪 (@APompliano) March 28, 2022