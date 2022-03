การเติบโตของมันอาจจะเริ่มชะลอตัวลง แต่ก็ยังห่างไกลจากความหายนะ ยิ่งไปกว่านั้น มันอยู่นอกสามเหลี่ยมจากน้อยไปหามาก และเข้าใกล้ $15 ต่อ APE

หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ApeCoin และต้องการทราบสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ ApeCoin เราดีใจที่คุณพบโพสต์ของเรา

ตั้งแต่ปี 2018 NEXO พยายามที่จะนำบริการทางการเงินอย่างมืออาชีพไปสู่โลกของสินทรัพย์ดิจิทัล การใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ดีที่สุดของประสบการณ์ของทีมใน Fintech พร้อมกับพลังของเทคโนโลยี Blockchain, NEXO ให้อำนาจผู้คนนับล้านในการควบคุมมูลค่าที่อยู่เบื้องหลังสินทรัพย์ Crypto ของพวกเขาสร้างระบบการเงินใหม่ที่ดีกว่า

ApeCoin เป็นโทเค็นการกำกับดูแลและยูทิลิตี้ ERC-20 ซึ่งผู้ถือครองปกครองตนเองผ่านกรอบการทำงานที่ควบคุม ApeCoin DAO มูลนิธิ APE จะจัดการข้อเสนอที่พวกเขาเห็นด้วย

มูลนิธิได้รับ NFT ที่ไม่เหมือนใครเป็นของขวัญจาก Yuga Labs ผู้สร้างซีรีส์ BAYC อันเลื่องชื่อ พร้อมด้วยสิทธิ์และสิทธิพิเศษทั้งหมด อีกครั้งคือสมาชิกของ ApeCoin DAO ที่ตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพย์สินทางปัญญานี้อย่างไร

มีโทเค็น APE หมุนเวียนทั้งหมด 1 พันล้านเหรียญ อุปทานนี้สร้างเสร็จในครั้งเดียวและแก้ไขอย่างถาวร

เพียงหนึ่งในสามวางจำหน่ายในวันที่ 17 มีนาคมปีนี้ ซึ่งเป็นวันที่ ApeCoin เปิดตัว จำนวนของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 48 เดือนในช่วงเวลาปกติ

ApeCoin สามารถลงทุนได้อย่างแน่นอนหากเวลาของคุณเหมาะสม น่าเสียดายที่สิ่งนี้มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบล่วงหน้า การตัดสินใจลงทุนใดๆ ควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อย่าใช้การคาดการณ์ราคาใดๆ ตามมูลค่าที่ตราไว้

Crypto Academy มองว่า ApeCoin ซื้อขายอยู่ในช่วง 50-60 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ พวกเขาคาดการณ์ว่าจะสามารถทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 80 ดอลลาร์ในปี 2565 หากการคาดการณ์ถูกต้อง ถือว่า APE ยังไม่ถึงจุดจบ!

#APE is out of the ascending triangle 🦍 #apecoin #FollowForUpdates pic.twitter.com/01P6qSrFcW

— AlekCrypto (♦️,♦️) (@Alek_crypto) March 28, 2022