Apecoin กลับมาอีกครั้งหลังจาก Elon Musk เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Twitter ของเขาเป็น Bored Ape

ApeCoin (APE) ได้รับแรงผลักดันที่ดีหลังจาก Elon Musk ซีอีโอของ Tesla และเจ้าของ SpaceX เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Twitter ของเขาเป็นคอลเลกชันของ Bored Ape Non-Fungible Token (NFTs) หลายตัว ผลงานชิ้นเอกของภาพตัดปะนี้โดดเด่นด้วยชิ้นส่วน BAYC ที่หายากพร้อมขนสีทอง

ในขณะที่เขียน APE ซื้อขายที่ $15.81 เพิ่มขึ้น 3.25% หลังจากแตะระดับสูงสุดรายวันที่ $17.55 การเคลื่อนไหวของ Musk ได้ช่วยให้เหรียญสามารถทำลายแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยอดขายคอลเลกชัน NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันหลังการย้าย

Musk แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปภาพว่า ” ดูเหมือนว่าน่าจะใช้กันได้นะ ”

เดือนเมษายนเป็นเดือนที่ดีที่สุดสำหรับ APE โดยผู้ค้าคาดว่าจะเปิดตัว Yuga Labs, Bored Ape Creator และ metaverse ใหม่ที่เรียกว่า Otherside แม้ว่าราคาโทเค็นจะตกต่ำและแม้ว่า Yuga Labs จะพยายามรักษาราคาที่เพิ่มขึ้นของโทเค็นเอาไว้

การเคลื่อนไหวของ Musk ได้ดึงดูดความขัดแย้งกับหัวหน้าฝ่ายดิจิทัลอาร์ตที่ประมูลบ้าน Sothebys, Michael Bouhanna โดยกล่าวว่า Musk ใช้รูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรียกร้องเครดิตสำหรับมันหรือลบบริษัท

@elonmusk as much I admire your work I’d like you to remove your pfp that I created for our Sotheby’s sale. Or you credit me 😂. Happy to send you the original file minted with the buyer approval 🫡 pic.twitter.com/e83ZyxWGH5

— Michael Bouhanna (@michaelbouhanna) May 4, 2022