ApeCoin ได้พุ่งขึ้นกว่า 10% ท่ามกลางการซื้อที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนและวาฬ และโครงการ metaverse ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น The Otherside สิ่งที่แนะนำการตัดสินใจของ Apecoin ในการยกเลิกการประมูล Otherside

ในขณะที่เขียน ApeCoin ซื้อขายที่ 22.86 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.39% หลังจากลดลงจากระดับสูงสุดรายวันที่ 26.91 ดอลลาร์

การยกเลิกการประมูล Otherside โดย Yuga Labs เป็นเหตุผลที่ดีที่สุดว่าทำไมราคาของ ApeCoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เปิดตัวโดย Yuga Labs เพิ่มขึ้นในวันนี้

สาเหตุหลักประการหนึ่งที่เกิดจากราคาที่พุ่งขึ้นคือหลังจากที่โครงการ metaverse ของ Yuga Labs Otherside ยกเลิกการประมูลที่วางแผนไว้ของชาวดัตช์สำหรับการขายที่ดินของโครงการ Otherside การตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาล้มเหลวในการไกล่เกลี่ยสงครามก๊าซและอุปสงค์

ในระหว่างการขายแบบการประมูลของเนเธอร์แลนด์ ราคาจะถูกกำหนดหลังจากวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหมดของการเสนอขายทั้งหมดที่ถึงราคาสูงสุด

ด้านอื่น ๆ ประกาศผ่าน Twitter ว่าสงครามก๊าซเพิ่มขึ้นด้วยการขายของชาวดัตช์ นอกจากนี้ Otherdeed (โครงการใหม่ของ NFT) ซึ่งเป็นโรงกษาปณ์ NFT ที่ใหญ่ที่สุดและมีความต้องการสูง ราคาก๊าซอาจเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อจำนวน NFT เพิ่มขึ้น

Dutch auctions are actually bullshit, so Otherdeeds will be sold for a flat price of 305 ApeCoin 🧵.

— OthersideMeta (@OthersideMeta) April 29, 2022