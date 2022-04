ApeCoin ซึ่งเป็นโทเค็นของ Yuga Labs ผู้สร้าง BAYC ยังคงดำเนินต่อไป Coinbase กำลังสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Coin Cloud ผู้ให้บริการ Bitcoin ATM ชั้นนำของอุตสาหกรรมได้ประกาศเพิ่ม APE ให้กับเครือข่าย Coin Cloud Network

หากคุณสนใจคุณสมบัติเฉพาะตัวและต้องการเรียนรู้วิธีและแหล่งซื้อ ApeCoin คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

เนื่องจาก APE เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ APE ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ APE ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ที่เราแนะนำ eToro ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ชั้นนำของโลกที่มีวอลเล็ทแบบครบวงจรและให้บริการโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากที่สุดในอุตสาหกรรม แถมยังเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีบริการช่องทางชำระเงินมากกว่าผู้ให้บริการรายอื่นๆ

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ APE จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

ApeCoin เป็นโทเค็นการกำกับดูแล ERC-20 และยูทิลิตี้ที่ใช้ภายในระบบนิเวศ APE เพื่อเสริมอำนาจและสร้างแรงจูงใจให้กับการสร้างชุมชนที่กระจายอำนาจในระดับแนวหน้าของเว็บ3

ผู้ถือ ApeCoin ปกครองตนเองผ่านกรอบการกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจซึ่งควบคุม ApeCoin DAO และลงคะแนนว่าควรใช้กองทุนระบบนิเวศ ApeCoin DAO อย่างไร มูลนิธิ APE จัดการข้อเสนอที่ตกลงโดยผู้ถือ ApeCoin

ผู้ถือโทเค็นสามารถเข้าร่วม ApeCoin DAO ได้ APE เป็นสกุลเงินที่ใช้ร่วมกันและเปิดซึ่งสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางแบบรวมศูนย์ 62% ของ ApeCoin ทั้งหมดได้รับการจัดสรรให้กับ Ecosystem Fund ซึ่งจะสนับสนุนการริเริ่มที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนตามที่สมาชิก ApeCoin DAO โหวต

เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการทำนายสกุลเงินดิจิทัลที่แม่นยำ คุณไม่ควรตัดสินใจใดๆ ที่ส่งผลต่อการเงินของคุณก่อนทำการวิเคราะห์ตลาดในเชิงลึก อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณจะสามารถเสียได้

จากข้อมูลของ FX Street แนวโน้มขาขึ้นล่าสุดเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มขึ้นที่สามารถขับเคลื่อน APE ไปสู่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $17.46

ในทางกลับกัน แท่งเทียน 3 ชั่วโมงที่ปิดต่ำกว่า $9.64 จะสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าและทำให้ทฤษฎีรั้นนั้นเป็นโมฆะ

MARKET USUALLY REPEATS ITSELF. WE ARE HERE RIGHT NOW. GET READY APES!! NOT FINANCIAL ADVICE! LETS MAKE CHANGE AND WRITE HISTORY THAT WILL BE EPIC! #AMC #APE #AMCSTOCK #AMCAPES #AMCTheatres AMC # 1 held stock by RETAIL INVESTORS TOO pic.twitter.com/i39voa98lH

— Jason APE FOR LIFE (@JasonJahede2442) April 13, 2022