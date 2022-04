ราคา Astar แบบสดวันนี้อยู่ที่ 0.29 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 282.3 ล้านดอลลาร์ วันนี้ได้สูญเสียมูลค่าไปแล้วกว่าหนึ่งในสิบ

หากคุณต้องการทราบว่า Astar คืออะไร สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้หรือไม่ถ้าคุณซื้อ dip และแหล่งซื้อ Astar ชั้นนำ คุณมาถูกที่แล้ว

เนื่องจาก ASTR เป็นสินทรัพย์ใหม่ จึงยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญ คุณยังสามารถซื้อ ASTR ได้โดยใช้ DEX (การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ) ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนเพิ่มเติมอีกสองสามขั้นตอน หากต้องการซื้อ ASTR ตอนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

คุณต้องสร้างวอลเล็ทของตัวเองขึ้นมา จดที่อยู่ของวอลเล็ทไว้ แล้วก็โอนเหรียญของคุณไปที่นั่นได้เลย

เข้าไปที่ Uniswap จากนั้นก็ให้ 'เชื่อมต่อ' เข้ากับวอลเล็ทของคุณ

ตอนนี้คุณเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถสวอปเหรียญและ ASTR จำนวน 100 เหรียญขึ้นไปได้แล้ว

Astar Network เป็นฮับ dApp บน Polkadot ที่รองรับโซลูชัน Ethereum, WebAssembly และเลเยอร์ 2 เช่น ZK Rollups Astar ตั้งเป้าที่จะเป็นแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะแบบหลายสายซึ่งจะรองรับบล็อคเชนและเครื่องเสมือนหลายเครื่อง

Polkadot Relay Chain ไม่รองรับสัญญาอัจฉริยะ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญสำหรับระบบนิเวศที่จะมี parachain ที่ช่วยให้การสนับสนุนนี้สำหรับนักพัฒนาทั้งหมดที่ต้องการสร้างในระบบนิเวศ Polkadot

Astar มุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาทั้งหมดโดยสนับสนุน EVM และสร้าง Parachain โดยที่สัญญาอัจฉริยะ EVM และ WASM สามารถอยู่ร่วมกันและสื่อสารกันได้

Astar สามารถเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่โปรดใช้เวลาในการอ่านการคาดการณ์ราคาอย่างน้อยหลายรายการจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนที่จะทำข้อตกลง รับคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

GOV Capital คาดการณ์ว่า ASTR โทเค็นของ Astar จะรักษาระดับราคานี้ไว้ในปีหน้า อย่างไรก็ตาม จะไม่เป็นเช่นนั้นอีก 5 ปีนับจากนี้ เมื่อคาดว่า 1 ASTR จะซื้อขายในราคา $1.2

