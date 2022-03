สะพาน Ronin ของ Axie Infinity และ Katana Dex หยุดชะงักหลังจากประสบกับการหาประโยชน์ 612 ล้านดอลลาร์

ตามทวีตที่โพสต์บน Twitter อย่างเป็นทางการของ Ronin Network สะพาน Ronin ถูกใช้ประโยชน์และ 173,600 ETH และ 25.5 ล้านเหรียญ USDC มูลค่าประมาณ 612 ล้านดอลลาร์ถูกขโมย

หลังจากแฮ็กแล้ว สะพาน Ronin และ Katana DEX ก็ถูกระงับทั้งคู่

อย่างไรก็ตาม Ronin กล่าวในหัวข้อ Twitter เกี่ยวกับช่องโหว่ที่ทีมงานกำลังทำงานร่วมกับ “เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย นักคริปโตทางนิติวิทยาศาสตร์ และนักลงทุนของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเงินทั้งหมดจะได้รับคืนหรือคืนเงิน” นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า “AXS, RON และ SLP ทั้งหมดบน Ronin นั้นปลอดภัย”

