ตลาดสกุลเงินดิจิทัลสูญเสียมากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ตลาด crypto อยู่ในช่วงขาลงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ตลาดสูญเสียมากกว่า 4 แสนล้านดอลลาร์ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาด crypto ได้สูญเสียมูลค่าไปแล้วมากกว่า 16% และมูลค่าตลาดรวมตอนนี้อยู่ที่ 1.1 ล้านล้านเหรียญ

Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์หลังจากสูญเสียมูลค่าเกือบ 12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LUNA ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ดั้งเดิมของระบบนิเวศ Terra ยังคงเป็นผู้แพ้รายใหญ่ที่สุดในตลาด

LUNA สูญเสียมูลค่ามากกว่า 98% ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ $0.06 ต่อเหรียญ นี่เป็นการลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดตลอดกาลเหนือ $100 ที่ตั้งไว้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

AXS ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ Axie Infinity ปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีที่สุดในบรรดา cryptocurrency 40 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด AXS เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ประสิทธิภาพในเชิงบวกเกิดขึ้นหลังจากทีม Axie Infinity ประกาศว่าเกม Origin พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ Android แล้ว ด้วยการเปิดตัวครั้งนี้ ผู้เล่นจำนวนมากขึ้นจะมีโอกาสต่อสู้ รวบรวม และแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงดิจิทัลของตนเอง

1/ Axie Infinity: Origin is LIVE on Android Mobile devices!🎉

With 3 free starter Axies and this mobile release, Axie Infinity is now more accessible than ever!

Download it here👇https://t.co/AKsLWujrP7

Full story👇https://t.co/T9DI6fheKh pic.twitter.com/Dlr1MqsxHU

