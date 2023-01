Bahamas ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่บอกให้ Bankman-Fried สร้างเหรียญใหม่

มีการเปิดเผยที่น่าตกใจมากมายที่จะเกิดขึ้นในช่วง 1 หรือ 2 เดือนที่ผ่านมาหลังจากการ ล่มสลายอันน่าทึ่ง ของ FTX แต่สิ่งหนึ่งที่ร้ายกาจที่สุดสำหรับฉัน อย่างน้อยก็คือรัฐบาล Bahamas ทำงานร่วมกับ Bankman-Fried เพื่อสร้างโทเค็นใหม่หลังจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน

ทนายความของ FTX กล่าวในการยื่นฟ้องในศาลเมื่อเดือนธันวาคมว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาล Bahamas ขอให้ Bankman-Fried สร้างสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่มูลค่า “หลายร้อยล้านดอลลาร์” ในขณะที่ขอให้ CEO ที่น่าอับอายโอนโทเค็นใหม่ไปยังการควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐ

รายงานที่เผยแพร่โดย Bloomberg ยังระบุว่าเจ้าหน้าที่ของ Bahamas ทำงานเพื่อช่วยให้ Bankman-Fried สามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นบนแพลตฟอร์ม FTX ได้ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ “รับผิดชอบในการควบคุมการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต” เพื่อควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลบางส่วนที่อยู่บนแพลตฟอร์ม FTX

ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเงินที่เคลื่อนไหวบนบล็อกเชนอย่างเห็นได้ชัดหลังจากการล่มสลายของ FTX รายงาน “การแฮ็ก” นำไปสู่การเคลื่อนย้าย crypto มูลค่า 477 ล้านดอลลาร์ในไม่กี่วันหลังจากการยื่นฟ้องล้มละลาย จากนั้นแฮ็กเกอร์ก็หาทางเชื่อมเงินทุนเข้ากับหน่วยงานและสกุลเงินต่าง ๆ

(1/2) Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets.

— FTX (@FTX_Official) November 20, 2022