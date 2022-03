Bancor ได้รับอย่างต่อเนื่อง: สถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อBancor

Bancor เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีรายชื่อ eToro ล่าสุด ในขณะที่เขียน ราคาอยู่ที่ $2.30 โดยมีปริมาณการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงที่ $21.4 ล้าน โทเค็นได้เพิ่มมูลค่าเกือบ 4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ไม่ต้องมองหาที่อื่นนอกจากบทความสั้นๆ นี้เพื่อค้นหาว่า Bancor คืออะไร คุ้มค่าแก่การซื้อหรือไม่ และสถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อ Bancor ตอนนี้

Bancor ได้รับการอธิบายว่าเป็นเพียงโปรโตคอลการกระจายอำนาจที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างรายได้พร้อมการปกป้องอย่างเต็มที่จากการสูญเสียที่ไม่ถาวรและการเปิดเผยโทเค็นเดียว สร้างขึ้นในปี 2560 ทำให้เป็นโปรโตคอล DeFi แรกในประวัติศาสตร์

เงินฝากได้รับค่าธรรมเนียมนับล้านต่อเดือนจาก Bancor ให้บริการ APR มากถึง 60% สำหรับอีเธอร์, Wrapped Bitcoin, AAVE, LINK, MATIC และอีกมากมาย Bancor เป็นเจ้าของโดยชุมชนในชื่อ Bancor DAO

โทเค็น BNT ของระบบนิเวศช่วยให้ผู้ค้าจัดหาสภาพคล่องสำหรับพูลที่มีอยู่ในเครือข่าย ทุกคนสามารถจัดหาสภาพคล่องได้

ผู้ให้บริการสภาพคล่องอาจได้รับค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายที่ผ่านกลุ่มที่พวกเขามีส่วนร่วม พวกเขาได้รับโทเค็นพูลที่แสดงส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม สภาพคล่อง และรางวัลการขุดในพูล

BNT ของ Bancor อาจเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ แต่โปรดใช้เวลาในการอ่านการคาดการณ์ราคาอย่างน้อยหลายๆ อย่างจากนักวิเคราะห์ชั้นนำและทำวิจัยตลาดก่อนที่จะทำสัญญา รับคำแนะนำการลงทุนทั้งหมดด้วยความระมัดระวัง

CryptoNewsz ค่อนข้างรั้นใน Bancor ตามข้อมูลเหล่านี้ BNT สูงสุดที่สามารถไปได้ในปีนี้คือ $3 หากความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงเติบโต ในปี 2023 สามารถบรรลุราคา 3.55 ดอลลาร์

เมื่อพิจารณาถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ Bancor ได้วางแผนไว้ในปี 2567 ราคาของมันอาจสูงถึง 3.77 ดอลลาร์ในปีนั้น

ในปี 2025 ความคิดริเริ่มของชุมชนของ Bancor ที่เน้นไปที่การขยายงาน การศึกษา และนวัตกรรม สามารถทำให้ราคาสูงถึง $3.70 นักวิเคราะห์ถือว่านี่เป็นขั้นต่ำเปล่า ราคาสูงสุดที่โทเค็นสามารถทำได้คือ 4.69 ดอลลาร์

