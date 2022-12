Bankman-Fried ถูกจับ เกิดอะไรขึ้นตอนนี้? แล้ว Caroline Ellison กับ Sam Trabucco อยู่ที่ไหนกัน ?

โอ้ไม่น่าเลย Sam

Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX ที่ถูกตำรวจ Bahamas จับกุมเมื่อวันจันทร์ หลังจากที่สหรัฐฯ ยื่นฟ้องเขาในข้อหาทางอาญา Bahamas ระบุว่าคาดว่าสหรัฐฯ จะขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเช่นกัน

“จากการแจ้งเตือนที่ได้รับและเนื้อหาที่ให้มา จึงถือว่าเหมาะสมแล้วที่อัยการสูงสุดจะขอให้ SBF จับกุมและควบคุมตัวเขาตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของประเทศเรา” คำแถลงของอัยการสูงสุด Ryan Pinder กล่าว

ข้อกล่าวหาต่อ Bankman-Fried ได้แก่ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฟอกเงิน ข้อกล่าวหาอาจทำให้ Bankman-Fried ติดคุกหลายทศวรรษเลยนะเนี่ย

นั่นเป็นการเรียกเก็บเงินที่ฟังดูขี้ขลาด เผยให้เห็นว่า Bankman-Fried ทำทุกวิถีทางจริง ๆ

เขาถูกกำหนดให้เป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาเวลา 10.00 น. EST ในวันนี้ เมื่อได้ยินเกี่ยวกับ ความผิดพลาดของ FTX นี่ไม่ใช่กรณีอีกต่อไป แต่ Bankman-Fried จะปรากฏตัวในศาลผู้พิพากษาในเมือง Nassau ประเทศ Bahamas

เมื่อ Bankman-Fried กลับมาสู่แผ่นดินอเมริกา การพิจารณาคดีจะไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ นี่เป็นอาชญากรรมระดับประวัติศาสตร์ในเขตอำนาจศาลมากมาย และคดีนี้จะใช้เวลาเยอะมากในการตัดสิน

ก.ล.ต. ยังได้ตั้งข้อหาแยกต่างหากว่า Bankman-Freid ฉ้อโกงนักลงทุน

เรากล่าวหาว่า Sam Bankman-Fried สร้างบ้านของไพ่บนพื้นฐานของการหลอกลวง ในขณะที่บอกนักลงทุนว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่ปลอดภัยที่สุดใน crypto” Gary Gensler ประธาน ก.ล.ต. กล่าว “การฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำโดยนาย Bankman-Fried เป็นการเรียกร้องให้แพลตฟอร์ม crypto ที่พวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเรา”

ช้างในห้องคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Caroline Ellison CEO ของ Alameda Alameda เป็นบริษัทการค้าที่ก่อตั้งโดย Bankman-Fried และที่ซึ่งเงินของลูกค้าบน FTX ถูกส่งไปเพื่อชดเชยการขาดทุนจากการซื้อขายจำนวนมาก

คิดว่า Ellison อยู่ในฮ่องกงในขณะที่ถูกจับกุม แต่เธออาจถูกพบเห็นที่ร้านกาแฟใน Manhattan ซึ่งหมายความว่าเธออยู่ในแผ่นดินสหรัฐฯ แล้ว

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ

