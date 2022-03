ประธานาธิบดีสหรัฐ Joe Biden ได้ลงนามในคำสั่งของผู้บริหารที่เรียกร้องให้มีนโยบายเกี่ยวกับ Bitcoin และ cryptocurrencies อื่นๆ และการดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการวิจัยและพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ในสหรัฐอเมริกา คำสั่งของผู้บริหารระบุว่ารัฐบาลโดยรวมจะดำเนินการอย่างไรในการแก้ไขปัญหาการควบคุมสกุลเงินดิจิทัล เรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมดร่วมมือกันในการควบคุมและพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัล

คำสั่งระบุว่า:

“การบริหารงานของฉันให้ความเร่งด่วนสูงสุดในความพยายามในการวิจัยและพัฒนาในการออกแบบที่มีศักยภาพและตัวเลือกการใช้งานของ CBDC ของสหรัฐอเมริกา ระบบการชำระเงินดอลลาร์ในอนาคตควรได้รับการออกแบบในลักษณะที่สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของสหรัฐอเมริกา”

สรุปคำสั่งผู้บริหาร

ตามคำสั่งของผู้บริหาร หน่วยงานกำกับดูแลส่วนใหญ่มีเวลา 120 วันถึงหนึ่งปีในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการทำงานของ Bitcoin และ cryptocurrencies อื่นๆ ภายในเศรษฐกิจของสหรัฐฯ วิธีการควบคุม และวิธีป้องกันการใช้อย่างผิดกฎหมาย

คำสั่งดังกล่าวกำหนดเส้นตาย 210 วันสำหรับข้อเสนอสำหรับการพัฒนา CBDC โดยเฉพาะ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการส่งเสริมการใช้ cryptocurrencies อย่างผิดกฎหมาย เช่น กรณีของ crypto ที่ใช้ในการโจมตี ransomware และคำสั่งพยายามที่จะควบคุมวิธีการชำระเงินดิจิทัลและ stablecoins อย่างเหมาะสม

คำสั่งระบุว่า:

“คณะกรรมการความมั่นคงทางการเงินระหว่างประเทศ (FSB) ร่วมกับหน่วยงานกำหนดมาตรฐาน เป็นผู้นำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoin การโอนเงินข้ามพรมแดนและการชำระเงิน และมิติระหว่างประเทศอื่น ๆ ของสินทรัพย์ดิจิทัลและการชำระเงิน ในขณะที่ FATF [Financial Action] Task Force] ยังคงเป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐาน AML/CFT [Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism] สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล”

คำสั่งดังกล่าวยังสั่งให้กรมธนารักษ์ สภากำกับดูแลความมั่นคงทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานด้านการธนาคารของรัฐบาลกลาง สำนักงานคุ้มครองทางการเงินของผู้บริโภค และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า เสนอนโยบายสำหรับ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลเพื่อต่อสู้ การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายและปกป้องบุคคลจาก "ความเสี่ยงทางการเงินอย่างเป็นระบบ"

คำสั่งระบุว่า:

“เราต้องบรรเทาความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมายและความมั่นคงของชาติที่เกิดจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิด”

คำสั่งของผู้บริหารไม่ได้ละเว้นเรื่องความมั่นคงของชาติและระบุว่าสามารถใช้สกุลเงินที่ไม่ใช่ของรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรที่ออกให้ต่อระบอบการปกครองโดยสหรัฐอเมริกา

ผลกระทบของคำสั่งผู้บริหารต่อตลาด crypto

คำสั่งซื้อได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ที่ชื่นชอบ crypto ส่วนใหญ่และตลาด crypto ซึ่งเพิ่มขึ้นตามความคาดหมายของคำสั่งซื้อก็พุ่งสูงขึ้นไปอีกหลังจากการลงนามคำสั่งซื้อ

ตัวอย่างเช่น Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ในวันนี้และปัจจุบันซื้อขายที่เหนือ $42K ในขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% และปัจจุบันซื้อขายที่ $2,701.22 Terra (LUNA) ซึ่งเป็นผู้นำการตีกลับในปัจจุบันท่ามกลาง altcoins ได้เพิ่มขึ้นกว่า 16% และปัจจุบันซื้อขายที่ 99.67 ดอลลาร์