Binance CEO Zhao อาจถูกตั้งข้อหาทางอาญา – เรื่องนี้จะมีผลกระทบอย่างไรต่อ Crypto ?

อย่างที่เคยพูดถึงไป ตามรายงาน ของ Reuters อัยการของกระทรวงยุติธรรมได้แยกขั้นตอนต่อไปเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสวน Binance

การแลกเปลี่ยนอยู่ภายใต้การสอบสวนตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการลงโทษ

รายงานอ้างว่าอัยการของรัฐบาลกลางบางคนต้องการเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อต่อต้านการแลกเปลี่ยน พวกเขาเชื่อว่าพวกเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะยื่นฟ้องทางอาญาต่อผู้บริหารแต่ละคน รวมถึง CEO Changpeng Zhao (CZ)

Binance วิจารณ์รายงานนี้ ไม่มีใครแปลกใจเลย

“Reuters ทำผิดอีกแล้ว ตอนนี้พวกเขากำลังโจมตีทีมบังคับใช้กฎหมายที่น่าทึ่งของเรา” Binance ทวีต

นี่เป็นพายุลูกล่าสุดใน cryptoland หรือไม่? Binance มีปัญหาหรือไม่?

เอาล่ะ มันง่ายมากที่จะกระโดดแสดงปฏิกิริยากระตุกเข่าเมื่อได้ยินคำ หยอกล้อ จากตัวละครคนอื่น ๆ (เราไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อใด ๆ ฉันเบื่อที่จะพูดถึงบางคน) แต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้น

นี่เป็นการสอบสวนที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มต้นในปี 2018 การทะเลาะกับหน่วยงานกำกับดูแลของ Binance นั้นไม่มีความลับ Brian Brooks อดีต CEO ของบริษัทลูกในอเมริกา Binance.US ก้าวลงจากตำแหน่งเพียง 3 เดือนเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลปิดตัวลง

CZ กล่าวในเวลานั้นว่า Binance “กำลังจะเปลี่ยนไปสู่การเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับการควบคุมอย่างเต็มที่ในอนาคต” และเขาจะ “เปิดกว้างมาก” ที่จะก้าวลงจากตำแหน่งหากพบ CEO ทดแทนที่มีประสบการณ์ด้านกฎระเบียบมากขึ้น

นี่จึงไม่ใช่การพัฒนาที่คาดไม่ถึงแต่อย่างใด โดยที่สาธารณชนตระหนักดีว่านี่คือการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

อย่างไรก็ตาม แม้ว่านี่จะไม่ใช่สัญญาณเตือนภัย แต่ก็เป็นการสรุปปัญหาใหญ่ในอุตสาหกรรมคริปโต ไม่มีใครรู้ว่าจะทำอย่างไรกับการสอบสวนนี้ และนั่นคือประเด็น – Binance ยังห่างไกลจากความโปร่งใส ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพของอุตสาหกรรมโดยรวม

Crypto ยังอยู่ในจุดที่ CZ และ Binance มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพื้นที่โดยรวม ความผิดพลาดจากการแลกเปลี่ยนอาจถึงแก่ชีวิตได้ ความสำคัญของมันไม่เคยชัดเจนมากไปกว่าการดูกองทุนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ CZ สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้เล่นที่ดิ้นรนในอุตสาหกรรม (ในการเคลื่อนไหวที่ชวนให้นึกถึง Sam Bankman-Fried ในฐานะ “ผู้ให้กู้ที่พึ่งสุดท้าย” ในชีวิตที่ผ่านมา)

เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเข้ามาแทนที่การแลกเปลี่ยนแบบ “ไม่มีสำนักงานใหญ่” ในอดีต (ซึ่งดูเหมือนว่าจะยังไม่มีสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ) เนื่องจากทั้งการครอบงำตลาดและการขาดความโปร่งใส

Binance ควบคู่ไปกับ Coinbase ตอนนี้น่าจะเป็นบริษัทที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมด แต่พวกเขาแตกต่างกันมาก Coinbase ได้รับการจดทะเบียนต่อสาธารณะและอยู่ในระดับที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงในแง่ของความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นและห่วงอื่น ๆ ที่บริษัทมหาชนต้องข้ามผ่านอาจเป็นภาระหนัก แต่ก็ช่วยให้ลูกค้าสบายใจได้

ในทางกลับกัน Binance ได้หลบเลี่ยงกฎหมายตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ไม่ใช่ว่านี่คือคำวิจารณ์ของพวกเขา – อุตสาหกรรมนี้เกิดขึ้นจากความว่างเปล่าอย่างแท้จริง โดยไม่มีกฎระเบียบโดยสิ้นเชิง มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำอย่างอื่นในอดีต

แต่อุตสาหกรรม Crypto เติบโตขึ้น และ Binance ยังคงเป็นปริศนาอย่างสมบูรณ์เมื่อพูดถึงเรื่องการเงิน แม้จะมีข้อเรียกร้องหลายประการที่ตรงกันข้าม

หลักฐานการสำรองของพวกเขามีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาความโปร่งใสนี้ อย่างไรก็ตาม กระบวนการของพวกเขายังห่างไกลจากความพึงพอใจ ฉันใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อพยายามทำความเข้าใจกับมัน และออกมาอย่างสับสนยิ่งกว่าตอนที่ฉันเข้าไป

Jesse Powell ซีอีโอของ Kraken วิจารณ์เรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัด และฉันเชื่อว่าเขานำเสนอประเด็นดี ๆ

Another misleading "PoR" AUP (not an audit) released today. Apparently, there is no consistent process used across exchanges. Again, the process strays far from the original spec.🤦‍♂️

พูดตามตรง CZ บอกว่าเขาจะปรับปรุงสิ่งนี้ แต่มันก็ยังคงเหมือนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่ข้อมูลที่เผยแพร่จนถึงตอนนี้ไม่ได้เปิดเผยอะไรเลยเกี่ยวกับการทำงานภายในหรือสุขภาพทางการเงินของ Binance

ตอนนี้ CZ เป็นคนที่สำคัญที่สุดใน crypto เนื่องจาก Binance มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมหึมา

เรื่องราวต่อเนื่องเหล่านี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากลากชื่อเสียงของ crypto ผ่านโคลนซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในขณะนี้ สถาบัน สื่อกระแสหลัก และผู้ที่ไม่ใช่ชาวคริปโตจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้และกลอกตา หลายคนจะกลัวที่จะไปทุกที่ใกล้กับอุตสาหกรรมนี้ในขณะนี้

ในมุมมองของฉัน มันคงจะดีถ้าได้เห็น Binance พยายามร่วมกันเพื่อสร้างความโปร่งใสอย่างแท้จริง ฉันคิดว่าความพยายามของพวกเขาจนถึงตอนนี้ต่ำกว่ามาตรฐานมาก และเพียงเพราะพวกเขาเปรียบเทียบได้ดีกับนักแสดงที่ไม่ดีในพื้นที่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาทำได้ดีในเรื่องนี้

เนื่องจากความโกลาหลในอุตสาหกรรมตลอดทั้งปี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้กับ FTX ทำให้ Binance จำเป็นต้องรักษามาตรฐานที่สูงขึ้นไม่ว่าจะสมควรหรือไม่ก็ตาม เหตุการณ์ด้านล่าง – แม้ว่าอาจจะถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ – เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากสิ่งที่พวกเขา อาจ หมายถึง

This is part of the Proof-of-Reserve Audit. The auditor require us to send a specific amount to ourselves to show we control the wallet. And the rest goes to a Change Address, which is a new address. In this case, the Input tx is big, and so is the Change. Ignore FUD! https://t.co/36wUPphIZk pic.twitter.com/2NkH5L5J9j

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 28, 2022