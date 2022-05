Changpeng ‘CZ’ Zhao ซีอีโอของ Binance กล่าวว่าสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมที่จะสนับสนุน Terraform Labs และการเติบโตของชุมชนจาก ‘ขี้เถ้า’ อย่างไรก็ตาม เขาคาดหวังให้ทีมที่อยู่เบื้องหลังโทเค็น LUNA และ UST ให้ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่มากขึ้น

การล่มสลายของ LUNA และ UST ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดระลอกคลื่นและได้รับความสนใจอย่างมากจากทั่วชุมชน crypto และที่อื่น ๆ ท่ามกลางปฏิกิริยาเหล่านี้คือ “ความเท็จที่แพร่กระจายใน crypto twitter” เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

1/8 These past weeks have proven to be a watershed moment for the crypto industry. We have witnessed the rapid decline of a major project, which sent ripples across the industry, but also a new found resiliency in the market that did not exist during the last market downswing.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 15, 2022