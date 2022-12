รายงานการดึงหลักฐานการสำรองของผู้ตรวจสอบของ Binance หมายความว่าอย่างไร

อุ้ย

“การตรวจสอบ” ของ Binance ที่มีเครื่องหมายจุลภาคกลับหัวนั้นไม่มีอีกแล้ว Mazar’s บริษัทตรวจสอบที่ทำงานร่วมกับ Binance ในรายงานหลักฐานการสำรอง – ซึ่งเป็นสิ่งที่ Mazar อ้างถึงแทนที่จะเป็นการตรวจสอบ – ได้ลบรายงานออกจากเว็บไซต์แล้ว

นอกจากนี้ยังประกาศว่าจะหยุดการทำงานชั่วคราวกับไคลเอนต์ crypto ทั้งหมด เช่นเดียวกับ Binance รวมถึง Crypto.com และ KuCoin

“น่าเสียดาย นี่หมายความว่าเราจะไม่สามารถทำงานร่วมกับ Mazar ได้ในขณะนี้” โฆษกของ Binance กล่าว

ฉันได้ เขียนอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับความล้มเหลวที่เป็นหลักฐานของความคิดริเริ่มสำรอง กล่าวโดยสรุปก็คือ การตรวจสอบนั้นต้องไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เนื่องจากรายงานนี้ทำให้เกิดคำถามมากกว่าที่จะตอบ

ที่โดดเด่นที่สุดคือมีการปฏิเสธที่จะนำเสนอหนี้สิน โดย CEO Changpeng Zhao ระบุใน Twitter ว่าสิ่งนี้ “ยากกว่า” และเพียงแค่ “ถามไปทั่ว” เพื่อยืนยันว่า Binance ไม่ได้เป็นหนี้ใครเลย

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022