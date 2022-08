รีวิว BitBox02 – เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับห้องเย็นหรือไม่?

ปีนี้โหดร้ายมากในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ท่ามกลางการพัฒนาที่หยาบคายนั้น มีหน่วยงานส่วนกลางจำนวนมากที่ยื่นฟ้องล้มละลาย ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดคือ Celsius

เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ มนต์ของ “ไม่ใช่กุญแจของคุณ ไม่ใช่เหรียญของคุณ” ดังขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากการระบาดกระจายไปทั่วอุตสาหกรรม มีเพียงวิธีเดียวที่คุณจะแน่ใจได้อย่างแท้จริงว่า Bitcoin (และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ) ของคุณปลอดภัย และนั่นคือห้องเย็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันเตือนเกี่ยวกับวันที่หมุด UST เริ่มลื่นไถล

An $18B stablecoin can't go poof without externalities popping up elsewhere

For e.g, #Bitcoin may be the world's safest money, but only if you have your keys.

Is your custodial lender definitely not attached to $UST?

Could be more than Terra going under here, this isn't over

— Dan Ashmore (@DanniiAshmore) May 11, 2022