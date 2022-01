ตลาดกระทิงของ crypto ยังไม่สิ้นสุด นักวิเคราะห์กล่าว

คริปโตเคอเรนซีได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ติดตามการสูญเสียในตลาดทุนท่ามกลางการเทขายออกอย่างกว้างขวางตามอัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินของธนาคารกลาง

ตลาด crypto ได้เห็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมจากระดับสูงสุดที่ 3 ล้านล้านเมื่อปลายปีที่แล้ว และปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านล้านเหรียญ ในขณะเดียวกัน cryptocurrencies ส่วนใหญ่ได้สูญเสียมูลค่ามากกว่าครึ่งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นับตั้งแต่การเริ่มต้นของการตกต่ำของตลาดในวงกว้างในเดือนพฤศจิกายน

แต่แม้จะมีแนวโน้มขาลงในตลาดต่างๆ Justin Bennett นักวิเคราะห์คริปโตเชื่อว่าตลาดกระทิงยังไม่เสร็จ

ในความคิดเห็นที่แบ่งปันในขณะที่ Bitcoin และสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ ต่อสู้เพื่อเด้งจากระดับต่ำสุดในสัปดาห์นี้ Bennett ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ที่ "การหลอมรวมอีกครั้งหนึ่ง" ก่อนที่การแก้ไขอีกครั้งจะเข้ามาแทนที่ เขาเห็นว่าสถานการณ์หลังนี้จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2022 หรือต้นปีหน้า

“ฉันไม่คิดว่าตลาดกระทิงของ crypto สิ้นสุดลง ตลาดไม่พังเมื่อทุกคนคาดหวัง และตอนนี้ทุกคนคาดหวัง ” นักวิเคราะห์กล่าว

— Justin Bennett (@JustinBennettFX) January 26, 2022